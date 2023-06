La représentante Barbara Lee dirige l’appel du Congrès à l’administration Biden pour qu’elle mette fin à l’aide militaire à l’Azerbaïdjan

La représentante Barbara Lee (D-CA), la puissante démocrate du classement du sous-comité des crédits de la Chambre sur les opérations à l’étranger, exhorte ses collègues du Congrès à demander à l’administration Biden de mettre fin à toute aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan, à la lumière des six projets en cours du président Aliyev. blocus brutal d’un mois des 120 000 chrétiens arméniens indigènes d’Artsakh, a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

« L’aide militaire de l’administration Biden-Harris à l’Azerbaïdjan verse de l’huile sur le feu - enhardissant son régime Aliyev à intensifier son agression et à renforcer son blocus de l’Artsakh », a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian. « Prenez un moment aujourd’hui pour appeler, tweeter et écrire à vos représentants américains pour qu’ils se joignent à la députée Lee et à ses collègues pour mettre fin à toute aide militaire et sécuritaire américaine à Bakou - puis demandez à vos amis et à votre famille de faire de même. »

Les défenseurs de l’Artsakh peuvent écrire, tweeter et appeler leurs représentants américains pour cosigner la lettre du représentant Lee.

La lettre du Congrès du représentant Lee au secrétaire d’État Antony Blinken, une initiative fortement soutenue par l’ANCA, intervient alors que les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan doivent tenir une autre série de pourparlers à Washington DC dès la semaine prochaine. La lettre souligne que « le blocus prolongé du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan et son occupation continue du territoire souverain arménien menace non seulement de compromettre les efforts ténus de résolution du conflit, mais met gravement en danger la sécurité et le bien-être de la population arménienne du Haut-Karabakh ».

« Consternation » face à la faible réponse du Département d’État aux menaces anti-arméniennes de l’Azerbaïdjan

La lettre du Congrès poursuit en exprimant sa « consternation » face à la réticence du Département d’État à rejeter avec force les récentes menaces du président Aliyev contre les autorités de l’Artsakh. « Soit ils [l’Artsakh] plieront le cou et viendront eux-mêmes, ou les choses se développeront différemment maintenant. Si je dis que l’amnistie peut être une option, ils ne doivent pas laisser passer cette occasion. Ils ont raté de nombreuses opportunités, un certain nombre d’opportunités, et à chaque fois, comme on dit, nous avons dû les renverser pour les ramener à la raison », a déclaré le président Aliyev dans un discours du 28 mai. Au lieu de condamner la déclaration, un porte-parole du département d’État a « salué » les remarques du président Aliyev.

Appelle l’administration Biden à appliquer les sanctions de l’article 907 à l’Azerbaïdjan

La lettre du Congrès du représentant Lee déclare : « Dans le contexte de ce blocus en cours et des menaces continues du président Aliyev, l’extension de la dérogation présidentielle à l’article 907 de la loi de soutien à la LIBERTÉ enverrait un message dangereux au gouvernement azerbaïdjanais - qu’il n’y aura aucune répercussion sur ses tente d’imposer sa volonté aux Arméniens du Haut-Karabakh par l’intimidation, la famine et la force meurtrière.

L’administration Biden décide actuellement d’autoriser à nouveau la dérogation présidentielle à l’article 907 de la FREEDOM Support Act. Promulguée en 1992, la loi établit des restrictions statutaires à l’aide américaine au gouvernement azerbaïdjanais "jusqu’à ce que le président détermine, et en rend compte au Congrès, que le gouvernement azerbaïdjanais prend des mesures démontrables pour mettre fin à tous les blocus et autres recours offensifs à la force contre Arménie et Haut-Karabakh. Le Congrès a inclus une dérogation à l’article 907 dans la loi sur les opérations à l’étranger, le financement des exportations et les programmes connexes pour l’exercice 2002.

La dérogation à l’article 907 et les extensions ultérieures nécessitent un certain nombre de certifications, notamment que l’octroi de la dérogation « ne sapera ni n’entravera les efforts en cours pour négocier un règlement pacifique entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ni ne sera utilisé à des fins offensives contre l’Arménie ». Un rapport du Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, publié en 2022, a révélé que le Département d’État n’avait systématiquement pas informé le Congrès de l’impact de plus de 164 millions de dollars d’aide à Bakou sur l’équilibre militaire entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Les présidents américains - républicains et démocrates - ont renoncé à l’article 907 chaque année depuis 2001, y compris le président Biden, qui, en tant que candidat, a appelé l’administration Trump à appliquer les sanctions contre l’Azerbaïdjan et à appliquer la mesure.

La représentante Barbara Lee : une championne de l’aide américaine à l’Artsakh

La lettre du Congrès de la représentante Lee est une continuation de son leadership dans l’envoi d’une aide accrue à l’Artsakh face à l’agression croissante de l’Azerbaïdjan.

Avec le soutien solide de l’ANCA, la membre du Congrès Lee a réussi à la fin de l’année dernière à inclure un libellé dans la loi sur les crédits consolidés (PL117-103) ordonnant que le Département d’État américain et l’Agence américaine pour le développement international fournissent au Congrès une « stratégie d’assistance pour faire face aux problèmes humanitaires ». et les besoins de relèvement découlant du conflit [de l’Artsakh] » qui identifie les « ressources et programmes » américains disponibles à cette fin. Cette disposition d’aide de l’Artsakh, désormais promulguée, n’a été rendue possible que grâce à la direction déterminée de la députée Lee - qui, lors du 117e Congrès - a été présidente du comité de la Chambre des crédits, sous-comité des opérations d’État et étrangères, qui est responsable pour l’aide étrangère.

La disposition relative à l’Artsakh prévoyait un délai de soixante jours pour que l’administration Biden fasse rapport au Congrès - un délai qui doit être respecté d’ici la fin février 2023. En réponse aux questions publiques du président de la commission des relations étrangères du Sénat, Robert Menendez (D-NJ ), l’administrateur de l’USAID Power a confirmé qu’il avait mené les évaluations des besoins de l’Artsakh. Le Département d’État n’a pas rendu l’examen public. Aucun programme américain d’aide humanitaire n’a été mis en œuvre en Artsakh depuis l’élection du

Plus tôt cette année, la membre du Congrès Lee a pris la parole lors d’une conférence de presse sur la colline du Capitole qui s’est tenue dans le Triangle de la presse au pied du Capitole américain et a appelé l’administration Biden à arrêter l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan et à envoyer une aide d’urgence à l’Artsakh en réponse aux ravages dévastateurs. crise humanitaire en Artsakh causée par le blocus azerbaïdjanais du corridor de Lachin. « Je suis depuis longtemps un ardent défenseur de l’aide humanitaire et des besoins de relèvement découlant du conflit d’Artsakh », a expliqué le représentant Lee.

« Comme nous le savons tous, l’Artsakh subit une crise humanitaire majeure et croissante causée par le blocus illégal par l’Azerbaïdjan du corridor de Lachin, la seule bouée de sauvetage humanitaire de l’Artsakh vers l’Arménie. Alors oui, comme vous tous, je condamne fermement le blocus par l’Azerbaïdjan du corridor vital reliant l’Arménie et l’Artsakh et appelle à son ouverture immédiate. La représentante Lee a applaudi le leadership de la communauté arménienne américaine pour avoir travaillé avec son comité pour inclure un libellé dans le projet de loi de financement omnibus de l’exercice 2023 appelant à une stratégie globale pour répondre aux besoins humanitaires de l’Artsakh. « Je suis impatient de continuer à travailler avec l’administration pour y parvenir », a déclaré le représentant Lee.