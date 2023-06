Le président du Parlement arménien appelle à une pression internationale pour empêcher une nouvelle agression de l’Azerbaïdjan

La délégation conduite par le Président du Parlement d’Arménie, Alen Simonyan, a rencontré les membres de la délégation du Parlement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’Union interparlementaire.

Simonyan a noté qu’il a été témoin à plusieurs reprises du travail actif du groupe britannique, qui est un bon exemple pour les parlementaires.

Alen Simonyan a présenté la situation d’après-guerre et des questions détaillées concernant la situation complexe dans la région. Il a mentionné que l’Arménie suit les développements qui se déroulent au Parlement britannique et les activités de tous les parlementaires qui ont démontré le niveau de perception de la situation dans notre région après la guerre de 2020. « Nous pensons que les déclarations ciblées et la pression de nos partenaires internationaux peuvent empêcher de nouvelles agressions de l’Azerbaïdjan, ainsi que contribuer à l’élimination de l’atmosphère d’impunité », a déclaré Alen Simonyan, selon une lecture .

Les membres de la délégation parlementaire arménienne ont informé en détail leurs collègues britanniques du blocus des Arméniens d’Artsakh, de la crise du couloir de Latchine et des empiètements des forces militaires azerbaïdjanaises contre l’intégrité territoriale de l’Arménie.

Les parties ont déclaré que l’Arménie et le Royaume-Uni avaient élaboré un programme ambitieux pour les relations bilatérales fondé sur des valeurs et des principes communs, tels que l’État de droit, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le renforcement des institutions démocratiques.

Ils ont également discuté de la nécessité d’avoir un programme commun dans le cadre de l’Union interparlementaire lors de la réunion pour soutenir le renforcement des institutions démocratiques des pays.