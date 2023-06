Romans : dimanche 11 juin messe à l’église Saint-Nicolas et conférence sur le Muron (Saint Chrême) par le père Houssik Sargsyan

Messe ce dimanche 11 juin (10h30) à l’église arménienne Saint-Nilolas (Sourp Nigoghaïos) de Romans sur les bords de l’Isère célébrée par le père Houssik Sargsyan assisté des diacres Vartkès Vartanian et Garbis Mioualian. Messe du 2e dimanche après la Pentecôte et à la Fête de la Cathédrale de Sainte-Etchmiadzine. Pour le requiem (Hokekankisd), les fidèles qui souhaitent rappeler le souvenir de leurs chers disparus peuvent appeler Bédros Kuzukuk au 06 51 41 44 78.

Les prochaines dates des offices religieux à l’église Saint-Nicolas de Romans : dimanche 9 juillet, 15 août, 10 septembre, 8 octobre, 12 novembre, 10 décembre.

Conférence sur le Muron (Saint Chrême) dimanche 11 juin à 13h30 salle Sévan

Conférence sur le Muron (Saint Chrême) « Pourquoi, comment et quand la Sainte Eglise Apostolique Arménienne utilise le Saint Chrême et quel est le lien avec le peuple arménien » animée en français et en arménien par le père Houssik Sargsayan (vidéos et photos) à la salle Sévan (33 chemin des Bœufs à Romans) à 13h30 par le père Houssik Sargsyan.

Krikor Amirzayan