Valence a fêté la 105e anniversaire de la Première République d’Arménie

La FRA de Valence, section Kristapor Mikaélian a fêté dimanche 5 juin à la Maison de la Culture Arménienne de Valence, le 105e anniversaire de l’indépendance de la Première République d’Arménie (1918-1920) lors d’une fête champêtre (tachdahantés) qui devaient se dérouler dans les jardins de la MCA mais en raison d’une météo capricieuse, fut organisé dans la grande salle.

Des élus -dont les maires de Valence et Bourg-Lès-Valence-, représentants religieux et associatifs étaient présents à la fête de l’Indépendance du 28 mai 1918. Avec une partie musicale. La centaine de personnes présentent ont écouté autour des tables où étaient servies des spécialités arméniennes, les quelques discours.



A noter la brillante intervention de Nicolas Daragon, maire de Valence (photos) affirmant une nouvelle fois son soutien sans faille à l’Artsakh et l’Arménie. Nous étions présents à cette manifestation. Félicitations au nouveau bureau de la section valentinoise de la FRA coprésidé par Ara Nourian, Nazo Alain Jinbachian et Georges Avédian. Bravo aussi à l’organisation de cette fête de l’Indépendance de la Première République d’Arménie. Vartskernit Gadar.

Krikor Amirzayan