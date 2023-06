Memories of Yerevan

Magnifique ouvrage en anglais de 500 pages Memories of Yerevan (Souvenirs de Erevan) réunit une somme impressionnante de connaissances sur l’une des plus anciennes villes du monde encore habitée.

Autour de l’auteur et expert en Art Nicolas Iljine, plus de 20 éminents spécialistes invitent le lecteur à un périple archéologique, historique, artistique, sociologique dans Erevan, des origines jusqu’à l’époque contemporaine. Les sujets traités sont aussi variés que leurs auteurs.

Ainsi le père Asoghik Karapetyan, directeur du musée d’Etchmiadzine, rappelle que selon la Bible le Paradis terrestre est situé en Arménie

Musée de l’Ermitage, Saint Petersbourg

L’archéologue émérite Miqayel Badalyan, quant à lui fait revivre Erevan au temps du royaume d’Ourartou.

Archives d’Emma Petrosyan

De son côté, Emma Petrosyan, ethnologue, directrice de théâtre et spécialiste des Arts de la scène consacre un chapitre à la danse telle qu’elle était vécue en Arménie au tournant du 20e siècle.

La partie dédiée à Martiros Sarian a naturellement été rédigée par la directrice de sa Maison-Musée, Rouzan Sarian elle-même experte et critique d’Art.

Yéghiché Tcharents

Le Professeur David Gasparyan, après une présentation de la littérature arménienne a travers les âges, a choisi de faire un focus sur la foisonnante période des années 1910 à 1930.

Matenadaran

L’ouvrage est somptueusement illustré de photos, miniatures, artefacts etc. pour la plupart issus des musées nationaux et d’archives personnelles. Il a notamment été présenté à l’Hôtel de Ville de Erevan le 26 mai, au cours d’une cérémonie dont on peut voir les images sur la chaîne Youtube de 1TV.

Lena Ichkhan

Memories of Yerevan, sous la direction de Nicolas Iljine, éditions Art Guide, 49€

L’ouvrage est également disponible sur Amazon ou en téléchargement au prix de 10€