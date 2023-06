Nouvel album d’Agop

Le nouvel album Karma Solaire (à découvrir en cliquant sur le lien) est sorti vendredi sur toutes les plateformes ; avec 11 titres imaginés comme une BO de vacances ensoleillées

Une face A plutôt en anglais avec You Should not Give up et Karma Solaire

Une face B plutôt en français avec Unité.

Et une face C avec deux bonus importants : Butterflies avait au compositeur de permis de participer à une aventure incroyable en Arménie (Depi Evratesil/Eurovision) et Rollercoaster, remixé par mAAz, a récemment figuré sur la BO de la saison 3 d’Emily in Paris sur Netflix.