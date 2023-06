Cet été, la Villa Empain renoue avec sa vocation initiale de maison en invitant les visiteurs à découvrir le travail d’artistes reconnus et émergents, au sein d’un espace qui lui-même était une habitation meublée.

Avec un titre traduit littéralement en français par la ’maison des rêveurs’, l’exposition collective House of Dreamers imagine une déambulation poétique dans les espaces de la Villa Empain. Au fil des chambres et salons, les œuvres rassemblées explorent autant les qualités architecturales des espaces que leurs usages. L’exposition prend la forme d’un intérieur recomposé avec un parcours thématique qui pose la question de la relation des artistes à l’espace domestique, en convoquant la notion de décoratif dans les arts moderne et contemporain.

House of Dreamers fait l’éloge du rêve comme possible réponse d’habiter la vie autrement et propose de réenchanter un quotidien, porteur de messages poétiques, politiques et sociaux.

Commissaire

Anne-Laure Lestage

Boghossian Foundation - Villa Empain

Avenue Franklin Rooseveltlaan 67 - Bruxelles 1050 Brussel

