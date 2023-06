L’ensemble « Enfants de l’Artsakh », rattaché au Centre Culturel Charles Aznavour de Stepanakert, prépare le concert de fin d’année.

Armen Hovsepyan, directeur du Centre culturel Charles Aznavour, l’a déclaré lors d’une conversation avec « Artsakhpress », ajoutant que l’ensemble participera à d’autres programmes de concerts à l’avenir.

"La plupart des enfants de l’association n’ont pas arrêté leur adhésion en raison de problèmes d’éducation, d’âge et autres. Afin de compléter, nous avons recruté environ 12 personnes des classes juniors qui fréquentent le groupe de danse et de chant du Centre Culturel Charles Aznavour et les enseignons et les préparons avec nos programmes de concerts depuis maintenant deux mois » a affirmé Armen Hovsepyan.

Selon lui, en raison du blocus, l’ensemble n’a pas eu la possibilité de participer à des concerts prévus hors de la République.



« Avant le blocus, l’ensemble Artsakh Boys avait une coopération étroite avec divers centres culturels d’Arménie. Nous avons créé une coopération avec le slogan »Pont culturel Erevan-Stepanakert« , dans le cadre de laquelle divers centres culturels d’Arménie ont visité l’Artsakh avec des programmes de concerts au printemps et en automne » a déclaré A. Hovsepyan. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan