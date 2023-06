Exhortation à l’Azerbaïdjan de l’organe de lutte contre la traite

Dans un nouveau rapport le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains évalue les développements depuis la publication du deuxième rapport d’évaluation du GRETA sur l’Azerbaïdjan en novembre 2018 en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Selon le rapport, des progrès ont été réalisés dans certains domaines, tels que la poursuite du développement du cadre législatif, institutionnel et stratégique de la lutte contre la traite des êtres humains, la sensibilisation et la formation des professionnels concernés. En outre, l’Azerbaïdjan a renforcé les ressources humaines et financières du Centre d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains. Le GRETA se félicite également de l’augmentation du nombre de condamnations prononcées dans les affaires de traite des êtres humains.

Cependant, plusieurs domaines nécessitent des améliorations, selon le rapport. Le GRETA appelle les autorités azerbaïdjanaises à prendre des mesures pour améliorer l’accès des victimes à l’aide juridique et aux mécanismes d’indemnisation existants. En outre, le rapport souligne la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer l’accès effectif des victimes de la traite des êtres humains au marché du travail et pour favoriser leur inclusion socio-économique.

Le GRETA note avec inquiétude le manque d’efforts en matière d’identification proactive en Azerbaïdjan, en particulier parmi les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile, et exhorte les autorités azerbaïdjanaises à intensifier leurs efforts pour identifier les victimes.

L’Azerbaïdjan est principalement un pays d’origine des victimes de la traite des êtres humains, mais c’est aussi, dans une certaine mesure, un pays de destination. Selon les statistiques fournies par les autorités, le nombre de victimes identifiées en 2018-2022 a été de 472, soit une augmentation par rapport à la période de référence précédente. 94 % des victimes identifiées étaient des femmes soumises à la traite aux fins d’exploitation sexuelle. Seuls neuf enfants ont été identifiés comme victimes de la traite. La grande majorité des victimes étaient des ressortissants azerbaïdjanais exploités à l’étranger, principalement dans des pays voisins (en Türkiye, en Fédération de Russie, en Iran).