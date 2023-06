Les propos forts du président de la commission des affaires étrangères du Bundestag à Erevan

Dans le cadre de sa visite en Arménie, le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag allemand, Michael Roth, a donné une conférence de presse intéressante.

Il exhorte l’Azerbaïdjan à respecter la décision de la Cour internationale de justice et à ouvrir immédiatement le corridor de Latchien, rapporte ARMENPRESS. « J’exhorte toutes les personnalités politiques responsables en Azerbaïdjan à respecter la décision de la Cour internationale de justice et à ouvrir immédiatement le corridor de Lachin », a déclaré M. Roth. Il a indiqué que lors de sa visite en Arménie, il avait rencontré des femmes déplacées du Karabakh, soulignant que l’Allemagne considérait la séparation des membres d’une famille pendant une longue période comme une violation flagrante des droits de l’homme. « Le nettoyage ethnique ne devrait jamais être autorisé dans le Haut-Karabakh », a-t-il souligné.

De plus, a-t-il dit, l’Allemagne s’attend à ce que les prisonniers de guerre arméniens détenus à Bakou soient immédiatement libérés dans le cadre des négociations de paix. « Nous espérons que les prisonniers de guerre arméniens détenus à Bakou seront immédiatement libérés dans le cadre des négociations de paix et que l’intégrité territoriale de l’Arménie sera inconditionnellement reconnue à la suite du processus de démarcation des frontières », a déclaré M. Roth.

Il a également informé que les négociations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan se poursuivront sous différentes formes, notamment avec la participation et l’inclusion de l’UE, de la France et de l’Allemagne. « Dans un avenir proche, d’intenses négociations auront lieu à Washington. Ces négociations se poursuivront sous différentes formes avec la participation et l’inclusion de l’UE, de la France et de l’Allemagne », a déclaré M. Roth.

En réponse à la question concernant la participation du chancelier allemand Olaf Scholz à la récente réunion des cinq parties à Chisinau, il a déclaré que l’acteur principal était l’UE, et que toutes les formalités administratives étaient effectuées par l’Union européenne en la personne du président du Conseil européen, Charles Michel. « Nous, en tant que deux pays européens de taille moyenne, faisons simplement partie de ce grand engagement de l’Union européenne. Et nous souhaitons apporter notre modeste contribution au processus de paix », a-t-il déclaré.

Michael Roth espère enfin que l’Azerbaïdjan acceptera également les activités de la mission civile de l’UE du côté azerbaïdjanais, mais aucun signal optimiste n’a été reçu à cet égard. « Nous sommes reconnaissants au gouvernement arménien d’avoir invité la mission civile de l’UE à effectuer sa surveillance en Arménie. Nous sommes heureux d’annoncer que la mission de l’UE élargira ses activités dans un avenir proche. Nous espérons que la partie azerbaïdjanaise acceptera également l’activité d’une telle mission du côté azerbaïdjanais », a déclaré M. Roth.

Cependant, en ce qui concerne l’établissement d’une telle mission du côté azerbaïdjanais, le président de la commission des Affaires étrangères du Bundestag allemand a déclaré qu’il n’avait reçu aucun signal optimiste de la part de l’Azerbaïdjan, bien qu’il considère que la question de la paix et de la stabilité n’est pas seulement l’affaire de l’Arménie. « L’Azerbaïdjan devrait également participer à la sécurité régionale universelle et à la stabilisation de la paix. C’est une proposition que nous présentons aux parties et nous attendons leur réponse », a-t-il déclaré.