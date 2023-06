Le blocus azerbaïdjanais paralyse le Haut-Karabakh

Siranush Sargsyan

Stepanakert

Six mois après le blocus qui a isolé le Nagorny Karabakh du reste du monde, les grands métiers à tisser de l’atelier de tapis d’Artsakh restent inactifs et silencieux.

« [Cela] a paralysé notre entreprise. L’avenir de l’entreprise n’est pas très incertain, et nos 70 employés n’ont plus de travail à faire », a déclaré Sevak Khachatryan, directeur du fabricant de tapis qui opère à Stepanakert depuis 2013.

Le 12 décembre 2022, un groupe d’Azerbaïdjanais soutenu par le gouvernement, qui prétendait être des co-activistes protestant contre les activités minières illégales des autorités du Karabakh, a bloqué le corridor de Lachin. C’est la seule route reliant le Karabakh à l’Arménie et au reste du monde.

Artsakh Carpet a continué à fonctionner au cours du premier mois du blocus, a expliqué Khachatryan, mais la production s’est progressivement estompée à mesure que l’approvisionnement en fils et en colorants s’arrêtait. Aucun transport n’était autorisé à entrer ou à sortir de la région, de sorte que les ventes ont également cessé.

Khachatryan et ses tisserands, designers et teinturiers ne sont pas seuls : environ 20 % des entreprises de la région ont cessé de fonctionner en quelques semaines.

Le blocus a écrasé l’économie de la région, qui ne s’était pas encore remise de l’impact de la pandémie de Covid-19. Les données officielles ont rapporté qu’au 2 juin, l’économie a subi une perte d’environ 329 millions de dollars américains, ce qui a conduit à réduire de 36 % le produit intérieur brut (PIB) annuel prévu de 903 millions de dollars.

« Toutes les branches de l’économie se sont écartées des activités normales », a déclaré Norayr Avanesyan, premier vice-ministre de l’économie et des finances du Karabakh, à l’IWPR par e-mail. Il a ajouté que les travaux miniers ont été complètement suspendus et que les activités agricoles à grande échelle ont cessé en raison de graves pénuries ou d’un manque total de semences, d’engrais, de pesticides, de carburant et de pièces de rechange.

Au cours des trois premiers mois de 2023, le volume de la construction a chuté de près de 84 % par rapport à l’année dernière : les travaux sur les routes, les conduites d’eau et les systèmes d’irrigation de milliers d’hectares de terres ont gelé. Le chiffre d’affaires du commerce extérieur a été perturbé et l’inflation a grimpé.

Alors que les entreprises cessent de fonctionner, le chômage a explosé : près de 11 000 personnes sont maintenant officiellement au chômage, plus de la moitié dans le secteur privé.

« J’ai hâte de retourner au travail... il est difficile de joindre les deux bouts avec la hausse des prix des biens essentiels », a déclaré Gita Hambardzumyan, l’un des tisserands d’Artsakh Carpets, qui a dû licencier, à IWPR.

Les métiers à tisser sont inactifs à Artsakh Carpet, un fabricant de tapis à Stepanakert, qui produisait environ 300 tapis par an. Le blocus du corridor vital de Lachin a coupé la chaîne d’approvisionnement et l’entreprise a dû licencier ses 70 employés.

Le 23 avril, l’Azerbaïdjan a mis en place un poste de contrôle sur le corridor de Lachin, que l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020 stipulait sous le contrôle des soldats de la paix russes. Les policiers et les soldats azerbaïdjanais ont maintenant remplacé les éco-activistes.

La circulation sur la route reste inférieure au strict minimum ; les véhicules privés ne peuvent pas circuler et seuls les soldats de la paix russes et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont autorisés à transiter. Les Russes ont fourni une aide humanitaire, y compris des fournitures alimentaires, et le CICR a obtenu une aide médicale vitale et accompagné les patients vers des centres spécialisés en Arménie.

Le 2 juin, les autorités ont rapporté régulièrement qu’au cours des 173 jours suivant le blocus, 5 199 tonnes de marchandises essentielles sont entrées dans la région au lieu des 69 200 tonnes de la période précédant le blocus.

Les autorités ont mis en place un certain nombre de mesures pour freiner l’inflation, contenir les défis des pénuries alimentaires et atténuer les conséquences socio-économiques du blocus.

Il a lancé un système de bons pour les biens essentiels et introduit un soutien financier aux personnes qui ont perdu leur emploi ainsi qu’aux particuliers et aux enfants issus de groupes à faible revenu. Il publie également régulièrement les prix de vente admissibles des biens essentiels ; les contrevenants sont condamnés à une amende.

La grave pénurie de certains produits a alimenté un marché noir : les pommes de terre fraîches, par exemple, peuvent être vendues entre 1 500 et 2 200 drams par kilogramme (environ trois, 75 et 5,5 dollars) contre 300 à 500 drams (0,75 et 1,3 dollar) à Erevan. Le prix du fromage importé de Goris, la ville arménienne la plus proche de Stepanakert, a augmenté d’environ 20 %.

Le prix du pain est l’un des rares à être resté stable parce que la farine n’a pas encore été importée - mais les approvisionnements en blé sont bas.

Les autorités ont supprimé les limites sur les retraits d’espèces, mais les guichets automatiques sont souvent vides et de fréquentes pannes de courant perturbent leurs opérations. Depuis le 9 janvier, les approvisionnements en gaz sont régulièrement interrompus.

Srbuhi Vanyan, animatrice de radio devenue artiste, est assise dans son salon à Stepanakert, entourée de ses œuvres d’art. En raison du blocus, son entreprise d’art s’est arrêtée. La jeune femme de 43 ans n’a pas vu son mari et sa fille aînée depuis décembre 2022, car ils se trouvaient tous les deux à Erevan lorsque le couloir de Lachin a été bloqué. La jeune femme de 43 ans n’a pas vu son mari et sa fille aînée depuis décembre 2022, car ils se trouvaient tous les deux à Erevan lorsque le couloir de Lachin a été bloqué.

Srbuhi Vanyan trouve les longues files d’attente difficiles, mais pas seulement pour la lutte pour accéder aux produits de base.

« Nous semblons nous trouver au plus bas niveau des besoins humains. Mes clients sont pour la plupart des femmes, qui ont besoin d’être proches de l’art, mais aujourd’hui, ils doivent penser principalement aux besoins de base », a déclaré à l’IWPR l’animatrice de radio de 43 ans devenue artiste.

Vanyan a commencé à peindre après que la guerre de 2020 ait écrasé son rêve de créer une maison d’hôtes : elle et son mari ont commencé à rénover leur maison en septembre 2020, quelques jours avant l’éclatement de la guerre. Min Tagun Tegh, qui signifie « un endroit caché » en arménien, n’a jamais ouvert.

« D’une part, la guerre entrave la possibilité de se développer, mais d’autre part, elle inspire la créativité et l’ingéniosité », a-t-elle déclaré, affichant des croquis qu’elle a transformés en artisanat à vendre mettant en vedette le dialecte local et les motifs folkloriques.

Cette alternative a également disparu car elle n’a maintenant ni le matériel ni les clients pour son artisanat.

"Tout au long de votre vie, vous vous fixez des objectifs, travaillez dur, vous créez, et puis il y a une guerre et maintenant le blocus, qui crée des défis monumentaux qui nécessitent de faire le quasi-impossible pour les surmonter. C’est comme essayer de rouiller du bois d’une pierre », a-t-elle dit, se référant à un vieux dicton.

Vanyan n’a pas vu son mari et sa fille aînée depuis décembre, car ils se trouvaient tous les deux à Erevan lorsque le blocus a commencé.

Elle n’est pas seule : selon les autorités du Karabakh, environ 3 900 personnes, dont 550 enfants, ont été séparées de leur foyer à la suite du blocus, bien que certaines familles aient réussi à se réunir avec la médiation du CICR et des casques bleus russes.

« Je veux juste avoir l’occasion de vivre avec ma famille, de créer et de bouger librement, mais aussi de préserver notre identité dans notre patrie, dans notre lieu caché », a conclu Vanyan.