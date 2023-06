Erevan dans le top 10 des villes étrangères les plus populaires pour les voyages d’été des Russes

La capitale arménienne Erevan est l’une des dix villes étrangères les plus recherchées choisies par les citoyens russes pour les voyages d’été, a rapporté l’agence de presse TASS citant une étude menée par le programme de fidélité Sberspasibo.

"Les principales villes pour les réservations d’hôtels (par les citoyens russes) sont Istanbul, Minsk, Erevan, Bakou et Dubaï. Ces villes représentent environ 40 % de toutes les réservations. Pour la première fois, Mexico, Florence et Belek (en Turquie) sont apparues. dans le top 10 des villes pour réserver un logement », a déclaré Tass.

Selon l’étude, cette année, la liste des destinations étrangères prisées par les Russes s’est allongée, mais l’Arménie et la Turquie sont toujours les leaders en termes de billets achetés pour voyager dans ces pays (elles représentent 40,6 % des réservations étrangères).

Au mois de Mai 176 000 touristes étrangers ont visité l’Arménie en mai 2023, selon le Comité du tourisme, une division du ministère de l’Économie.

« Il s’agit des meilleures données statistiques par rapport aux années précédentes. Ainsi, au cours de la même période de 2019, quelque 146 000 touristes étrangers ont visité l’Arménie, et 116 000 en 2022 », a déclaré le Comité.

Selon le Comité, en janvier-mai, la majeure partie des touristes étrangers provenaient de Russie (52%), de Géorgie (12%) et d’Iran (6%).

Selon les statistiques officielles, 451 850 touristes étrangers ont visité l’Arménie en janvier-mars 2023, contre 249 361 au cours de la même période en 2022, soit une augmentation de 81,2 %.

Le ministre de l’Economie, Vahan Kerobyan, a prédit plus tôt que jusqu’à 2 millions de touristes étrangers pourraient visiter le pays en 2023.

Dans le même temps, l’Azerbaïdjan, les Émirats arabes unis, la Géorgie et le Kirghizistan sont choisis pour les vacances d’été cette année avec 14 % de moins qu’en 2022.