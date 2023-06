Rencontre entre Alen Simonyan et Sir Lindsay Hoyle de la Chambre des communes

Le président du Parlement arménien, Alen Simonyan, a rencontré le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, lors de sa visite au Royaume-Uni.

Le président Simonyan a remercié pour l’invitation et l’accueil chaleureux, notant que l’Arménie est désireuse d’établir ses liens avec le Royaume-Uni sur des bases durables et de développer des relations multilatérales avec le pays, et attend la même chose du Royaume-Uni, a déclaré le service de presse du Parlement dans un communiqué.

Il a été noté qu’au cours de trois décennies, l’Arménie et le Royaume-Uni ont développé un programme prometteur de relations bilatérales basé sur des valeurs et des principes communs. Les parties ont discuté de questions liées au renforcement des institutions démocratiques.

Le président Simonyan a exprimé sa certitude que l’accord global et renforcé entre l’Arménie et le Royaume-Uni sera bientôt finalisé et qu’il sera signé dès que possible.

« L’Arménie, en tant que jeune république parlementaire, attache une grande importance à une coopération interparlementaire efficace et à un partenariat entre parlementaires. Je suis heureux de noter les visites mutuelles et le partenariat actif des groupes d’amitié de nos parlements au cours des deux dernières années », a déclaré Simonyan et a invité son homologue britannique à se rendre en Arménie.