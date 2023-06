Mirzoyan et Hogan discutent du processus de normalisation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire d’État américain adjoint par intérim aux Affaires européennes et eurasiennes, Dereck Hogan.

Avant les discussions qui sont prévues à Washington dans quelques jours, les questions clés du processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont été abordées, y compris la délimitation et la sécurité des frontières, le traitement approprié des questions de droits et de sécurité du peuple de le Haut-Karabakh. Le ministre Mirzoyan a souligné l’importance d’assurer le maximum de certitude possible dans le processus de délimitation, en particulier l’engagement concernant la carte de 1975.

Ararat Mirzoyan a de nouveau attiré l’attention de la partie américaine sur la rhétorique agressive exprimée par les hauts dirigeants azerbaïdjanais parallèlement au processus de négociation, soulignant la nécessité d’exclure la menace de recours à la force et le respect mutuel de l’intégrité territoriale.