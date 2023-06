La Russie apprécie les relations fraternelles avec l’Arménie, déclare le Premier ministre Mishustin

La Russie apprécie les relations fraternelles avec l’Arménie qui sont de nature stratégique et alliée, a déclaré le Premier ministre russe Mikhail Mishustin lors d’une réunion avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan.

« Nous apprécions sincèrement nos relations fraternelles, elles ont un caractère stratégique et allié. Aujourd’hui, la coopération commerciale, économique et d’investissement de la Russie et de l’Arménie se développe activement et de manière dynamique, malgré les sanctions économiques illégales imposées par un certain nombre de pays hostiles », a déclaré Mishustin, ajoutant que le commerce entre l’Arménie et la Russie avait augmenté de 96 % en janvier-avril. et s’élevait à 140 milliards de roubles.

« Il est certainement important de maintenir cette dynamique positive et d’atteindre de nouveaux records dans le commerce mutuel », a-t-il déclaré, mentionnant que plus de 4,5 mille entreprises russes travaillent en Arménie et que les investissements russes génèrent 46% du volume total des investissements étrangers. dans l’économie arménienne.

Mishustin a appelé à augmenter le volume des échanges et des investissements.

Il a déclaré que la Russie souhaitait lancer de nouveaux projets dans les domaines de l’énergie, des mines, de la numérisation et de l’agro-industrie, ainsi que de la gouvernance électronique, des villes intelligentes et sûres, des transports et d’autres domaines.

Le Premier ministre russe a également évoqué le déblocage des liaisons de transport dans le Caucase du Sud.

« Conformément aux accords des dirigeants de la Russie, de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, nous menons un travail coordonné dans le sens du déblocage des voies économiques et de transport dans le Caucase du Sud. La création de nouvelles routes d’infrastructure est conforme aux intérêts de tous les pays de la région.