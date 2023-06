Une rencontre Pachinian-Aliev-Michel aura lieu le 21 juin à Bruxelles

La rencontre du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, du président azéri Ilham Aliev et du président du Conseil européen Charles Michel est prévue le 21 juin à Bruxelles. « Armenpress » en a été informée par le gouvernement arménien.

"La réunion à cinq du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, du président français Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz, du président du Conseil européen Charles Michel et du président azéri Ilham Aliev a eu lieu à Chisinau.

Au cours de la réunion, les questions liées au déblocage des transports régionaux et des infrastructures économiques, la démarcation des frontières et la sécurité des frontières entre les deux pays, l’accord sur la régulation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la nécessité d’aborder les droits et la sécurité du peuple de Le Haut-Karabakh, ainsi que les prisonniers, les personnes disparues et d’autres questions humanitaires ont été abordés. :

Le 21 juillet, une réunion du Premier ministre arménien, du président du Conseil de l’UE et du président azerbaïdjanais est prévue à Bruxelles" informe la source du gouvernement arménien.

Krikor Amirzayan