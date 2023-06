La réunion entre Pachinian-Aliev-Michel et Sholtz à Chisinau (Moldavie) vient de se terminer

La réunion à cinq du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, du président du Conseil européen Charles Michel, du président azéri Ilham Aliev, du président français Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz s’est terminée à Chisinau, la capitale de la Moldavie.

Cela a été rapporté par le journaliste "News » de Chisinau.

La réunion à cinq a commencé avec plus d’une heure de retard par rapport à l’heure prévue, la cérémonie d’ouverture officielle s’étant terminée avec environ une heure de retard.

La réunion a commencé comme une réunion tripartite, entre Charles Michel, Nikol Pachinian et Ilham Aliev, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz se sont joints quelques minutes plus tard.

Les résultats de la réunion qui s’est terminée il y a quelques minutes seront connus dans la soirée.

Krikor Amirzayan