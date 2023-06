30 000 enfants en Artsakh vivent sous les menaces et les agressions constantes de l’Azerbaïdjan affirme Ruben Vardanyan

Aujourd’hui 1er juin, alors que vous célébrez tous la Journée de la protection des enfants en Arménie et ailleurs, rappelez-vous un instant que 30 000 enfants vivent en Artsakh dans les conditions d’un blocus qui dure depuis près de six mois a affirmé Ruben Vardanyan, l’ancien ministre d’État de la République de l’Artsakh, dans un post sur sa page Facebook.

"30 000 enfants, qui sont privés de leurs droits les plus importants, 30 000 enfants, qui vivent dans des conditions de menaces et d’agressions constantes de la part de l’Azerbaïdjan, qui, contrairement à leurs pairs vivant dans de nombreux pays du monde, ont déjà vécu ce que le blocus c’est ce qu’est le rhume, ce qu’est la malnutrition et comme les adultes, ils savent ce que c’est que d’être privé de sa patrie, de ses amis, de sa maison...

Avant de publier des textes et des photos avec de belles paroles, j’appelle les individus, les organisations, en particulier les organisations internationales engagées dans la protection des droits de l’enfant, à se souvenir des enfants d’Artsakh, à mettre de côté les mots de garde et à réfléchir à ce qu’ils devraient faire à propos de la violation des enfants de l’Artsakh depuis maintenant six mois pour protéger les droits.

Je regarde les enfants d’Artsakh dans les yeux et je ressens une énorme responsabilité envers eux. Moi, Ruben Vardanyan, je suis responsable que ces enfants continuent à grandir ici, reçoivent une éducation, trouvent leur bonheur, fondent des familles et donnent vie à de nouvelles générations d’Arméniens. Et tous ceux qui apprécient l’Artsakh et ses enfants, pour qui les droits de l’enfant sont vraiment importants, doivent assumer personnellement la responsabilité de l’avenir des enfants de l’Artsakh" a écrit Ruben Vardanyan. Source Radio publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan