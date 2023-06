Le président israélien Isaac Herzog en visite officielle en Azerbaïdjan : je rêvais de venir ici

Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal qui arriva à Bakou pour une visite officielle de deux jours en Azerbaïdjan a rencontré son homologue azéri Ilham Aliev nouant un peu plus les relations israélo-azéries.

« L’Azerbaïdjan, important pays musulman chiite, a récemment inauguré une ambassade en Israël et nous souhaitons étendre nos relations » a affirmé Isaac Herzog à son arrivée en Azerbaïdjan. Dès leur arrivée à Bakou le président d’Israël et son épouse ont été accueillis à l’aéroport par une haie d’honneur des représentants azéris et par trente enfants de l’école juive Habad Or Avner de Bakou. Ils ont ensuite été accueillis par le vice-Premier ministre d’Azerbaïdjan, le vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Israël et l’ambassadeur de l’État d’Israël en Azerbaïdjan » écrit I24news. Et de reprendre la phrase du président israélien « L’Azerbaïdjan est un pays musulman à majorité chiite, pourtant l’amour et l’affection entre nos deux nations est un exemple de la façon dont nous pouvons changer le monde".

Les deux chefs d’État ont convenu de renforcer les liens stratégiques entre leurs pays. « Nous devons nous rappeler qu’au-delà des relations commerciales et historiques avec l’antique communauté juive azerbaïdjanaise, l’Azerbaïdjan est le voisin de l’Iran. L’Iran est un facteur instable dans la région qui mène constamment des actions contre l’État d’Israël et contre l’alliance pour la paix et la sécurité dans la région » a déclaré Isaac Herzog avant son départ.

« Nous essaierons de promouvoir les relations entre nos pays autant que possible. L’Azerbaïdjan, important pays musulman chiite, a récemment inauguré une ambassade en Israël et nous souhaitons étendre nos relations de toutes les manières possibles », a poursuivi le président israélien.

« Lorsque l’on vient en Azerbaïdjan, on se rend compte de l’intérêt et de l’importance » de ce pays, ainsi que de son peuple", a-t-il déclaré en conférence de presse Isaac Herzog et d’affirmer qu’il rêvait depuis toujours de venir en Azerbaïdjan. Source I24News.

Rappelons qu’Israël est l’un des principaux fournisseurs d’armes -dont des drones- à l’Azerbaïdjan, armes qui tuèrent de nombreux soldats et volontaires Arméniens lors de la guerre de 44 jours en Artsakh et qui ont permis à Bakou d’occuper la majeure partie du territoire arménien de l’Artsakh en automne 2020.

Krikor Amirzayan