La déclaration du porte-parole du département d’État américain suscite une profonde déception et une grande perplexité.

Le ministère des Affaires étrangères de la République d’Artsakh a exprimé sa profonde déception et sa perplexité face à la déclaration du représentant officiel du Département d’État américain le 30 mai, dans laquelle il a salué les récentes déclarations du président de l’Azerbaïdjan sur la volonté d’envisager la soi-disant amnistie du peuple d’Artsakh, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la République d’Artsakh.

« La déclaration de presse faite par le porte-parole du Département d’État américain le 30 mai, dans laquelle il a salué les récentes déclarations du président de l’Azerbaïdjan sur la volonté d’examiner la question de la soi-disant amnistie pour les résidents de l’Artsakh (Haut-Karabakh), suscite une profonde déception et de la perplexité. Il est inexplicable que l’on puisse trouver dans cette déclaration du président de l’Azerbaïdjan, entièrement fondée sur le chantage et la coercition, quelque chose de positif qui mérite d’être encouragé. De toute évidence, le message principal de la déclaration du président azerbaïdjanais était le refus de l’Azerbaïdjan d’un dialogue égal avec les autorités démocratiquement élues de la République d’Artsakh et le désir d’imposer leur propre autorité au peuple d’Artsakh par la force. Nous ne doutons pas des efforts déployés par les États-Unis pour jouer un rôle positif dans la recherche d’un règlement juste, équilibré et digne du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh et dans l’établissement d’une paix durable dans la région. En même temps, nous pensons que l’encouragement de la politique destructrice et belliqueuse de Bakou va à l’encontre du désir de parvenir à des développements positifs dans le règlement pacifique du conflit », peut-on lire dans la déclaration.

STEPANAKERT, 31 MAI, ARTSAKHPRESS :