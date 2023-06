« Il y a de l’amour entre Israël et l’Azerbaïdjan, pays musulman à majorité chiite » (Herzog)

Des mesures de sécurité draconiennes ont été prises pour contrer une éventuelle attaque de l’Iran pour saboter la visite du président Herzog

« Les relations entre Jérusalem et Bakou procèdent d’une vision commune de la paix entre juifs et musulmans. l’Azerbaïdjan est un pays musulman à majorité chiite, pourtant il y a de l’amour et de l’affection entre nos nations. C’est un exemple de la façon dont nous pouvons aller de l’avant », a déclaré le président israélien, à l’issue de sa rencontre avec son homologie azéri à Bakou ce mardi. Isaac Herzog a également évoqué « l’héritage juif unique » en Azerbaïdjan, tandis qu’Ilham Aliyev a souligné « les siècles d’histoire juive » dans son pays.

