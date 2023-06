Prendre le relais de l’Arménie, par Ara Toranian

Gravement menacée à ses frontières, l’Arménie n’a aujourd’hui clairement plus les moyens de défendre la République du Haut-Karabakh en danger. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire des déclarations du Premier ministre quant à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. On peut regretter ces propos, on peut s’en indigner, mais ils résultent de ce constat dramatique.

Faudrait-il pour autant accepter qu’un nouveau pan du territoire arménien tombe dans les filets du panturquisme, qu’un peuple qui vit libre depuis 30 ans soit placé sous la botte d’un régime dictatorial, expansionniste et de surcroît ouvertement raciste et violent à son endroit ? Ce serait aller un peu vite en besogne et conférer aux déclarations de Nikol Pachinian des dimensions dont elles sont totalement dépourvues : tout d’abord celle du libre arbitre. L’Arménie parle aujourd’hui avec un pistolet sur la tempe. Elle est exposée à un chantage. Ses mots, extorqués sous la violence, sont ceux d’un pays pris en otage. Il ne serait dès lors pas admissible qu’une certaine diplomatie occidentale en tire prétexte pour lâcher l’Artsakh, au motif de ne pas être plus royaliste que le roi, plus arménien que l’Arménie.

Ensuite, la parole du gouvernement d’Arménie n’engage que lui même. Erevan n’a pas vocation à parler pour Stepanakert ni pour la diaspora. Le fait que les autorités arméniennes ne soient plus en mesure de défendre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne porte aucunement à conséquence sur la validité de ce principe, ni sur la légitimité de l’Artsakh à s’en prévaloir, notamment, en tant qu’entité menacée, à travers la notion onusienne de « cessession remède », ni sur le devoir des Nations-Unies de le faire appliquer et respecter, ex-officio.

D’autant que tout manquement en ce domaine, toute lâcheté, tout laxisme serait porteur d’un grave risque de nettoyage ethnique, de crime contre l’humanité, lesquels procéderaient directement en l’occurence de la non-assistance à personnes en danger.

Le ton bonhomme, la désinvolture et la légèreté des propos de la présidence de la Commission européenne à ce sujet ne sont pas seulement choquants eu égard à la gravité de la situation, ils sont aussi vains. Rien ne pourra, en effet, exonérer l’Europe de ses lourdes responsabilités sur le sort de ce qu’il reste d’Arméniens à vivre libre sur leurs terres ancestrales. A fortiori, dans le contexte des transactions peu reluisantes de Mme von der Leyen avec le maître de Bakou.

Dans la même logique, mais en sens contraire, il serait erroné de voir dans la mobilisation de la diaspora en faveur de la république d’Artsakh l’expression d’une contradiction avec Erevan, et encore moins celle d’un désaveu envers ses autorités démocratiques légitimement élues. Il s’agit en réalité tout au contraire de porter une assistance, d’affirmer une complémentarité, une solidarité et de prendre le relais.

Alors que l’Arménie à bout de souffle n’est plus en mesure d’assumer seule et en première ligne le droit à l’existence de l’Artsakh, il revient aux tiers, arméniens ou non, d’assurer la relève, de mettre les bouchées doubles pour sauver ce qui peut encore l’être. Qu’il s’agissent de la diaspora, mais aussi des villes, des partis, des instances internationales, des médias, des gouvernements depuis l’Amérique jusqu’à la Russie, et surtout la France. Sans exception. Car, contrairement aux préconisations intéressées de certaines chancelleries, agir pour sauver l’Artsakh ne comporte rien de préjudiciable pour l’Arménie. C’est au contraire le meilleur moyen d’alléger son fardeau, de garantir sa sécurité, son avenir, de la soutenir, et à travers sa juste cause, défendre la démocratie et les droits de l’homme dans la région.

Ara Toranian