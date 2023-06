Assemblée Générale suivie d’une conférence sur l’Arménie

Le lundi 22 mai, la LICRA Vanves organisait sa 38e Assemblée Générale depuis sa création en avril 84, salle Panopée à partir de 19h en présence du Maire de Vanves, de nombreux élus, d’adhérents et de sympathisants. Des bulletins d’adhésions ont été demandés, nous attendons le retour.

La Présidente de la section Ilana Bensoussan présentait les membres principaux de son Bureau : Secrétaire Général, Ury Israel.

Trésorier, Jean Claude Abécassis.

Les différents rapports (Rapport moral et d’activité et rapport financier) ont été mis aux votes et acceptés à l’unanimité.

Après les travaux de l’Assemblée, Monsieur Philippe Sukiasyan, enseignant et spécialiste des questions arméniennes intervenait sur le thème de ” l’Histoire de l’Arménie et la situation actuelle”.

Le verre de l’Amitié clôturait la soirée vers 22 heures.

Plus d’infos sur le lien plus bas.