Les militants azéris qui ont bloqué le corridor de Latchine expriment leur mécontentement quant à leur situation financière

En Azerbaïdjan, les soit disant ecologistes qui bloquent le corridor de Latchine s’estiment lésés financièrement.

Le 26 mai, un groupe de dirigeants d’ONG azerbaïdjanaises s’est rassemblé devant le bureau de l’administration présidentielle à Bakou pour protester contre ce qu’ils appellent des réductions de leurs subventions publiques.

Les mêmes personnes ont participé à une manifestation sur une route clé reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, qui a duré 138 jours et s’est terminée après avoir été rendue superflue par un nouveau poste de contrôle douanier azerbaïdjanais à l’autre bout de la route.

Du 12 décembre au 28 avril, les représentants des ONG ont campé dans des tentes et ont régulièrement scandé des slogans et brandi des pancartes accusant l’administration arménienne du Haut-Karabakh d’« écocide ».

Ce qui a incité les responsables d’ONG à se manifester, c’est la divulgation, le même jour, d’une liste de lauréats d’un concours de subventions publiques par l’Agence pour le soutien public aux ONG. Certains n’ont pas été retenus sur la liste, tandis que d’autres ont reçu des subventions bien inférieures à celles qu’ils avaient demandées.

Bien qu’il n’y ait aucun lien entre le concours de subventions et les manifestations sur la route Latchine-Stepanakert, certains ont clairement estimé qu’ils devaient être récompensés pour la loyauté dont ils ont fait preuve à l’égard de l’État en participant au blocus.

Une manifestante - Matanat Asgargizi, présidente de l’Union publique pour le soutien aux familles de soldats - a déclaré qu’elle était contrariée que son organisation n’ait reçu que 8 000 manats (environ 4705 dollars) pour un concours de peinture sur le thème de Shusha, une ville clé du Karabakh.

« Nous avons été les premiers à nous rendre [aux manifestations]. Cela fait des semaines que nous sommes face à face avec des Russes [soldats de la paix] et des Arméniens. Ils [les autorités] nous disent : »N’avez-vous pas honte de mentionner votre présence à Choucha ? Je ne pense pas que l’on doive me donner 20 000 manats simplement parce que j’étais à Choucha. Je me demande simplement pourquoi ces personnes qui défendent toujours leur État devraient être ignorées", a-t-elle demandé lors d’une interview accordée au média local Abzas Media.

Une autre responsable d’ONG, Tahira Mammadova, qui est devenue virale sur les médias sociaux dans les premiers jours du blocus pour avoir accidentellement tué un pigeon, était également mécontente du montant de la subvention accordée à son organisation. « Ils avaient promis 15 000 manats (environ 8 820 dollars) pour un projet, mais ils ne les ont pas alloués. Et pour un film sur un martyr de Shusha, ils n’ont alloué que 6 000 manats (environ 3 530 dollars). Ces 6 000 manats sont une insulte pour moi », a-t-elle déclaré au service azerbaïdjanais de RFE/RL. (Elle n’a pas participé à la manifestation à Bakou).

Gunel Safarova, membre du conseil de surveillance de l’Agence pour le soutien de l’État aux ONG, a déclaré que les subventions avaient été supprimées en raison de la faible qualité des projets présentés. « En outre, le fait de lier la participation à Shusha à la participation au concours de subventions soulève de sérieuses questions. L’agence n’a pas organisé ces manifestations. Il s’agissait d’une action volontaire. Les personnes qui s’y sont rendues volontairement n’y sont pas allées pour demander ensuite des subventions. C’est très absurde », a-t-elle déclaré à Abzas.

Lire la version originale sur

https://eurasianet.org/azerbaijani-eco-activists-complain-over-grant-cuts