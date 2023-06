Les États-Unis saluent l’offre d’amnistie d’Aliev aux dirigeants du Karabakh !

C’est le monde à l’envers, l’agresseur devenu le magnanime bienfaiteur. Pressé d’en finir avec la question de l’Artsakh, l’Amérique de Joe Biden est prête à tous les compromis avec Bakou.

Les États-Unis ont salué la volonté du président azerbaïdjanais Aliev d’accorder une « amnistie » aux dirigeants arméniens du Haut-Karabakh s’ils démissionnent et se « rendent » à Bakou.

M. Aliev a fait cette offre dimanche, tout en demandant à nouveau aux Arméniens du Karabakh d’accepter inconditionnellement le pouvoir azerbaïdjanais et en menaçant de prendre des mesures militaires contre eux et contre l’Arménie.

« Tout le monde sait que nous pouvons mener n’importe quelle opération [militaire] sur ce territoire [le Karabakh] », a-t-il averti. « C’est pourquoi le parlement [du Karabakh] doit être dissous, l’élément qui se fait appeler président [du Karabakh] doit se rendre et tous les ministres, députés et autres fonctionnaires doivent démissionner. Ce n’est qu’alors que l’on pourra parler d’amnistie ».

Le gouvernement arménien et les dirigeants du Karabakh ont condamné ces menaces. Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré qu’Aliyev avait non seulement menacé les Arméniens du Karabakh d’un « nettoyage ethnique », mais qu’il préparait également le terrain pour une nouvelle action agressive contre la population du Haut-Karabakh.

« Nous avons récemment exprimé notre appréciation pour l’engagement du premier ministre Pachinian en faveur de la paix, et nous nous félicitons des récentes remarques du président Aliev sur la possibilité d’une amnistie », a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Matthew Miller, dans un communiqué publié mardi en fin de journée.

M. Miller a également insisté sur le fait que « la rhétorique agressive ne peut qu’aggraver la situation : »La rhétorique agressive ne peut que perpétuer la violence du passé ; un dialogue constructif - à la fois public et privé - peut créer la paix, l’opportunité et l’espoir".

Le ministère arménien des Affaires étrangères a exprimé sa consternation face à la réaction américaine mercredi, insistant sur le fait que les remarques d’Aliev « contenaient des menaces claires » pour l’intégrité territoriale de l’Arménie et la sécurité de la population du Karabakh. Washington « devrait réagir de manière appropriée à de telles déclarations », a déclaré une porte-parole du ministère.

M. Aliev a proféré ces menaces avant sa nouvelle rencontre avec le premier ministre Nikol Pachinian, prévue pour aujourd’hui. Les deux dirigeants rencontreront ensemble le chef de l’Union européenne Charles Michel, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz en marge d’un sommet européen en Moldavie.

Aliev et Pachinian ont apparemment fait des progrès significatifs vers un traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan lors de leur réunion du 14 mai à Bruxelles, organisée par Michel. Pachinian a confirmé par la suite qu’il était prêt à reconnaître la souveraineté azerbaïdjanaise sur le Karabakh.

La position de Pachinian a été saluée par un haut fonctionnaire américain mais condamnée par l’opposition arménienne et les dirigeants du Karabakh. Le Parlement du Karabakh a déclaré le 22 mai que tout accord de paix ignorant le droit des Arméniens du Karabakh à l’autodétermination serait « nul et non avenu » pour Stepanakert.

Les États-Unis avaient soutenu ce droit dans le cadre de plans de paix élaborés conjointement avec la Russie et la France avant la guerre de 2020 entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

NAM et Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200