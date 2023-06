Fermeture de la mine d’or de Sotk en raison de tirs azéris

Le propriétaire russe de la plus grande mine d’or d’Arménie a indiqué qu’il ne reprendrait pas l’exploitation de la mine à ciel ouvert en raison des tirs transfrontaliers incessants provenant des positions voisines de l’armée azerbaïdjanaise.

La mine de Sotk, qui emploie plus de 700 personnes et est située à la frontière instable avec l’Azerbaïdjan, est restée inactive depuis la recrudescence des escarmouches entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises à la mi-avril. Ses employés affirment avoir essuyé des tirs à plusieurs reprises et avoir été évacués après avoir tenté de reprendre le travail.

Les combats à cette section de la frontière arméno-azerbaïdjanaise se sont intensifiés les 11 et 12 mai, entraînant des échanges de tirs d’artillerie et faisant plusieurs victimes de part et d’autre.

« La situation de danger permanent pour les employés de l’entreprise persiste depuis plus d’un mois », peut-on lire dans un communiqué publié par l’exploitant de la mine, GPM Gold, mardi en fin de journée. "En conséquence, la poursuite des travaux de la mine à ciel ouvert de Sotk est devenue impossible en raison de circonstances indépendantes de la volonté de la société.

La filiale du groupe russe GeoProMining a ajouté qu’elle avait donc décidé « d’arrêter l’exploitation de la mine à ciel ouvert » et de mettre ses employés en congé sans solde.

Hovannes Harutiunian, vice-ministre arménien des collectivités locales et des infrastructures, avait prédit la décision de GPM Gold au début du mois. M. Harutiunian a déclaré aux législateurs à Erevan que l’entreprise envisageait de passer à l’exploitation minière souterraine en raison des affrontements frontaliers périodiques et des tirs azerbaïdjanais visant ses installations à ciel ouvert.

La déclaration de GPM Gold ne dit cependant rien à ce sujet. Il n’a pas non plus fait la lumière sur l’avenir incertain de la fonderie d’or de GeoProMining située à Ararat, une ville située à 50 kilomètres au sud d’Erevan.

L’entreprise a déjà perdu le contrôle d’une grande partie des gisements d’or de la région montagneuse à la suite de la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh et du retrait arménien du district de Kelbajar, à la frontière de Sotk, qui en a résulté. Cela semble expliquer pourquoi le total des taxes payées par la société a chuté de 20,8 milliards de drams (53 millions de dollars) en 2021 à seulement 3,2 milliards de drams en 2022.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200