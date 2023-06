Le Premier ministre Nikol Pachinian a évoqué mercredi 31 mai les « menaces extérieures » qui pèsent sur la démocratie en Arménie, qu’il affirme avoir instaurée pendant son mandat.

« Je tiens à souligner qu’il n’y a pas de menace interne à la démocratie en Arménie... Toutes les menaces potentielles à la démocratie en Arménie sont externes, et ces menaces sont, bien sûr, bien connues et visibles pour tout le monde », a-t-il déclaré lors d’un « forum pour la démocratie » organisé à Erevan par un groupe civique local et l’organisme de surveillance américain Freedom House.

M. Pachinian n’a pas cité les pays étrangers qui, selon lui, représentent de telles menaces. Il a plutôt évoqué la « question la plus épineuse » qui préoccupe l’opinion publique nationale : « La démocratie est-elle également capable de garantir la sécurité ? »Nous croyons en une réponse positive à cette question, mais elle doit encore être prouvée", a-t-il déclaré lors de la conférence qui s’est tenue en l’absence flagrante de dirigeants de l’opposition arménienne et d’autres critiques bien connus de M. Pachinian.

Ces derniers accusent le Premier ministre de ne tolérer aucune dissidence, d’emprisonner ses opposants politiques et de limiter l’indépendance de la justice. Il a insisté sur le fait que la démocratie est « la marque principale de l’Arménie, notre conviction et notre stratégie ». Il a notamment affirmé que les élections qui se sont déroulées sous son mandat n’ont pas été entachées de fraudes graves.

Selon la dernière enquête de Freedom House sur les nations en transit dans les anciens pays communistes, publiée la semaine dernière, l’Arménie reste un « régime hybride » et n’est pas encore devenue une démocratie établie ou même « semi-consolidée » cinq ans après la « révolution de velours » qui a porté M. Pachinian au pouvoir.

Néanmoins, Freedom House a conclu que l’Arménie « a continué à faire des progrès démocratiques en 2022 ».

« Le potentiel de détérioration demeure, cependant, comme en témoignent les arrestations de candidats de l’opposition avant les élections locales d’août dernier », met en garde son rapport annuel. « Avec sa dépendance à l’égard de la Russie autoritaire pour la protection militaire contre l’Azerbaïdjan, son voisin ouvertement hostile et tout aussi autoritaire, le projet démocratique de l’Arménie est confronté à des vents contraires particulièrement puissants. »

