Lettre de Laurent Wauquiez au Président de la République

Monsieur le Président de la République,

Le 29 mars dernier, je me suis rendu en Arménie et à sa frontière, à l’entrée du

corridor de Latchine, pour alerter la communauté internationale sur le sort des Arméniens

d’Artsakh. Coupées du monde, sans nourriture et sans électricité depuis décembre 2022,

150 000 personnes prisonnières de leur enclave résistaient et gardaient confiance en leurs

droits et leur intégrité. J’ai à cette occasion pu mesurer cette extrême violence, celle qui

consiste à asphyxier un peuple pour I’obliger à quitter ses terres ancestrales. J’ai également

pu saisir tout I’attachement de ces populations à notre pays et leur foi en notre capacité à agir.

Aujourd’hui pourtant, une déclaration semble, déjà, avoir scellé leur sort. La

perspective de la signature d’un accord de paix fait peser sur ce territoire arménien le risque

de son épuration ethnique en confiant son contrôle à I’AzerbaÏdjan, pays ennemi.

Ce faisant, ce sont huit siècles d’histoire et de culture qui risquent, d’un trait de

plume, de disparaître. C’est I’existence même de ces 150 000 arméniens livrés à leur bourreau

dont il est aujourd’hui question.

L’amitié de la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec I’Artsakh ne date pas de

mars dernier. Déjà, en décembre 2019,|es élus régionaux ont voté à l’unanimité un væu qui

réaffirmait le . soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux collectivités d’Artsakh au

travers d’actions de coopération.

Plus récemment, le 21 octobre 2022, notre Assemblée a voté un ( nouvel appel

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un règlement définitif du conflit du Haut-Karabagh

et la reconnaissance internationale du Haut-Karabagh > après que I’AzerbaÏdjan ait bombardé

plusieurs villes arméniennes situées à la frontière portant atteinte pour la première fois à

I’intégrité territoriale d’un Etat souverain membre de I’Organisation des Nations Unies (ONU).

A la veille d’un acte diplomatique majeur, je veux être la voix de ceux qui

aujourd’hui se sentent abandonnés et qui appellent la France à peser sur la scène européenne

et internationale pour préserver I’intégrité et la sécurité des Arméniens d’Artsakh.

Je m’associe à leur appel et demande donc solennellement que la France mette

tout en æuvre pour que les Droits fondamentaux du peuple arménien d’Artsakh, dont celui de

se protéger, soient respectés.

Monsieur le Président de la République française, nous ne pouvons pas

regarder ailleurs et risquer de bâtir une paix sur un cimetière d’innocents.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président de la République,

I’expression de ma très haute considération.

Laurent WAUQUIEZ