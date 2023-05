Communiqué de presse commun des groupes d’amitié France-Arménie à l’Assemblée nationale et au Sénat

Alors qu’un nouveau round de négociations doit se tenir le 1er juin à Chisinau pour le

rétablissement de la paix au Caucase du Sud, sous l’égide de l’Union européenne,

l’Azerbaïdjan affiche une fois de plus ces derniers jours une attitude

particulièrement belliqueuse et plus que jamais menaçante à l’égard des populations

arméniennes d’Arménie et du Haut-Karabakh.

D’abord, en remettant en cause les frontières entre l’Azerbaïdjan et la République d’Arménie,

et donc l’intégrité territoriale de la République d’Arménie, lorsque Ilham Aliyev déclare que la

délimitation de la frontière « devrait être effectuée selon les conditions de Bakou ».

Ensuite, en multipliant les menaces contre les Arméniens du Haut-Karabakh, en exigeant

désormais la dissolution de l’Assemblée nationale d’Artsakh et en demandant au président

Arayik Harutyunyan de se constituer prisonnier.

Enfin, en poursuivant le projet d’Ilham Aliyev d’effacement de toute trace arménienne au Haut-

Karabakh, par la destruction du mémorial aux victimes de la Seconde guerre mondiale de la

ville de Berdzor (Latchine).

Face à cette menace existentielle constante pour les Arméniens, et face à la mauvaise volonté

évidente du régime azerbaïdjanais, qui piétine tous les accords internationaux, les groupes

d’amitié France-Arménie de l’Assemblée nationale et du Sénat alertent et demandent à l’Union

Européenne de ne pas négocier la paix sans exigences humanitaires et respect du droit

international :

Exiger la levée du blocus du corridor de Latchine, par le respect de la décision

du 22 février 2023 de la Cour internationale de Justice ordonnant la levée du blocus

du Haut-Karabakh, dont les 120 000 habitants sont coupés du monde depuis le 12

décembre dernier ;

Faire respecter l’intégrité territoriale de la République d’Arménie, alors que

l’Azerbaïdjan occupe toujours 150 km² de territoire souverain de la République

d’Arménie, occupation précisément documentée par la mission civile de l’Union

européenne en Arménie ;

Garantir la sécurité des Arméniens du Haut Karabakh, menacés

d’épuration ethnique, par la mise en place d’un mécanisme international de

protection des populations arméniennes du Haut-Karabakh, alors que la

Russie n’assure plus efficacement les missions qui lui ont été confiées par l’accord de

cessez-le-feu du 9 novembre 2020.

Anne-Laurence Petel, Présidente du groupe d’amitié France-Arménie à l’Assemblée nationale

et Gilbert-Luc Devinaz, Président du groupe d’amitié France-Arménie au Sénat, font part de

leur vive inquiétude quant au sort réservé aux populations du Haut-Karabakh et appellent

l’Europe à tout mettre en œuvre pour garantir les droits et la sécurité des Arméniens sur

leurs terres ancestrales, en Arménie et au Haut-Karabakh.