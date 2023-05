Aram Nikolyan qui avait brûlé le drapeau azéri lors des championnats d’Europe d’haltérophilie a quitté ses fonctions de designer auprès de la Télévision publique d’Arménie

Suite à sa demande, le styliste en chef et concepteur de la société de télévision publique, Aram Nikolyan, a été démis de ses fonctions.

Le directeur de la société de la Télévision publique d’Arménie, Hovhannes Movsisyan, l’a déclaré lors d’une conversation avec des journalistes à l’Assemblée nationale.

« Aram Nikolyan a été licencié il y a quelque temps, selon sa propre demande, le reste des questions devrait être adressé à Monsieur Nikolyan » a-t-il déclaré.

Auparavant le journal arménien « Haykakan Jamanak », se référant à ses informations, avait rapporté qu’Aram Nikolyan avait été interdit d’entrer dans les institutions de l’État juste après avoir brûlé le drapeau de l’Azerbaïdjan et mis en difficulté l’Arménie sur les rencontres internationales.

Le 14 avril dernier, lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Europe d’haltérophilie au Complexe sportif et de concert Karen Demirchyan à Erevan, le designer Aram Nikolyan a brûlé le drapeau de l’Azerbaïdjan, créant ainsi un terrain de spéculation et remettant en question les championnats qui se dérouleront en Arménie auprès des instances internationales du sport.

Plus tard, on a appris que le même Aram Nikolyan avait écrit et cousu les robes des représentants présents à la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Europe d’haltérophilie, y compris le drapeau de l’Azerbaïdjan.

Se référant à ses informations, « Haykakan Jamanak » a rapporté que Nikolyan recevra 18,9 millions de drams pour les travaux mentionnés.

Krikor Amirzayan