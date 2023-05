Hay Sukiasyan affirme que l’opposition n’a qu’une seule voie : la terreur. Pourquoi l’opposition arménienne veut-elle entraîner à nouveau le pays dans la guerre ?

Le politologue Hay Sukiasyan estime que l’opposition arménienne, principalement parlementaire, est le deuxième front sécuritaire de l’Arménie, prête à recourir à la fois à la rébellion et à la terreur. Il est convaincu que l’opposition est prête à prendre des mesures similaires, uniquement pour mener un coup d’État dans le pays.

Hay Sukiasyan note également que la raison en est qu’ils ne sont pas en mesure d’enregistrer un quelconque succès dans le combat de rue.

"Ils veulent perturber la stabilité atteinte par l’Arménie avec des bouleversements politiques, ils visent à détruire l’État, l’armée et le peuple. Il est clair qu’ils n’ont pas d’électorat, c’est autre chose quand l’État a été polarisé dans le pire état, et d’une manière ou d’une autre ils se sont faufilés dans le parlement » dit-il dans une conversation avec « Haykakan Jamanak », justifiant le fait que l’opposition n’a pas d’électorat, le manque de personnes enregistré lors des rassemblements de ce dernier en nombre.

Se référant à la déclaration faite par Ishkhan Saghatelyan, le vice-président de l’Assemblée nationale, qui participe rarement aux travaux du Parlement, le 28 mai, à savoir que le parti « Tashnaktsutyun » (FRA) se battra avec toutes ses forces et tous ses moyens jusqu’au dernier souffle, soulèvera le peuple et expulsera l’ennemi intérieur et extérieur du pays, il y aura un nouveau Sardarapat, et nous gagnerons dans ce Sardarapat » déclare le politologue.

« Ils utilisent les blessures du peuple et parlent de victoire sur lui, mais pendant 30 ans, ils ont gâché la victoire de l’Artsakh, pillé et pillé l’Arménie, construit un État illégal et formé un peuple émigrant. Le Tashnaktsutyun a formé une coalition avec les oligarques à trois reprises, mais étant un parti socialiste, il aurait dû lutter contre la réduction de la pauvreté. Avec de telles déclarations, ils ne font qu’essayer de déstabiliser notre situation déjà malheureuse de l’Arménie qui est en difficulté jour et nuit, ils se montrent comme des revanchards. Ils complotent contre l’Etat. »

"Ils ont leur argent pour cette situation. Je ne suis pas convaincu que ce gouvernement ait la possibilité de régler le problème par des moyens militaires et il ne le règle pas, mais il joue avec la population. Deux ans se sont écoulés, mais l’Arménie doit encore être revitalisée, la région est sous la menace de l’alliance russo-turque, l’Arménie n’a pas d’autre allié, alors par quels moyens imaginent-ils que Sardarapat et résoudre le problème militairement ? Ils voient que l’Arménie peut signer un traité de paix, améliorer la situation, et sur ordre de la Fédération de Russie, ils essaient de faire avorter ce processus » estime Hay Sukiasyan. Source Armtimes

Krikor Amirzayan