Une autofiction est une autobiographie romancée.

Voilà le thème de notre prochaine exposition en collaboration avec une classe de 3e du collège Colonel Fabien à La Boissière.

Avec AUTOFICTION, Elise Picon a proposé aux élèves un projet pluridisciplinaire mêlant le texte et la photographie. L’autofiction ou l’écriture à la première personne permet d’aborder le genre documentaire et fictionnel et comment l’un et l’autre s’influencent. Au travers d’ateliers d’écriture, les élèves sont amenés à enquêter sur eux-mêmes, récoltant des éléments qui les caractérisent. Ces textes ont servis de point de départ pour réaliser les mises en scène photographiques.

La seconde étape s’est déroulée au Studio Boissière pour la réalisation de prises de vues. Il est question de détails, d’accessoires, de poses, de lumière, d’habits ou de costumes. Les élèves dans leur choix formel, racontent leur propre histoire à travers leur regard : alors on parle de voyages en Antartique, de traversées d’océans, de foot bien sûr, de fêtes, d’univers japonais et même de spiritualité.

Sur place, retrouvez les productions exposées et un Photobooth. Nous préparons un set design studio interactif pendant le vernissage : vous pourrez donc vous ’auto’ prendre en photo pour l’occasion.

Les élèves vous concoctent boissons, spécialités et musique, ’La Boissière style’.

Vernissage le jeudi 1er juin à partir de 18h

STUDIO BOISSIERE

268 Boulevard Aristide Briand 93100 MONTREUIL

[email protected] - 06 98 66 52 67