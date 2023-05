Pitt Ocha par les Ogres de Barback

PITT OCHA, LE SPECTACLE TOUT PUBLIC, SOUS CHAPITEAU

2003, les Ogres de Barback créent Pitt Ocha, sur disque.

2023, les Ogres démarrent le voyage de ce petit bonhomme sur scène, sous chapiteau... pour fêter dignement ses 20 ans !

Le grand cirque des Ogres de Barback a pris la route pour présenter le spectacle - tout public - Pitt Ocha.

C’est sous un chapiteau de 28 mètres de diamètre [d’une jauge de 600 places] que les Ogres font vivre le spectacle de Pitt Ocha, le petit personnage récurrent e leurs quatre albums jeune public, ayant tous connus, depuis 2003, un important succès tant public [+ de 400 000 exemplaires vendus] que critique.

C’est pourquoi Pitt Ocha était attendu sur scène par le public depuis de nombreuses années...

Ce que confirme l’engouement autour du spectacle : les 6 villes déjà visitées - ou à venir - jusqu’en septembre, affichent complet sur toutes les séances.

Cinq Ogres, une comédienne [Manon Andersen, de la Cie Les Épis Noirs], un Mr Loyal, un chapiteau, des instruments partout et dans tous les sens, des costumes chatoyants : voilà quelques-uns des compagnons de route de Pitt Ocha et de son convoi exceptionnel pour deux ans de tournée...

Le public découvre sous le chapiteau un large espace scénique en arc de cercle. Il n’est, en effet, ni en face de la scène, ni autour de la piste : ce sont les artistes qui l’entourent, offrant ainsi aux spectateurs/trices une proximité inédite. Son [immersif], lumières, machinerie, instruments de musique... tout a été conçu pour faire voyager les spectateurs dans l’univers sans frontière de Pitt Ocha.

La musique est au diapason de cette dimension de voyage. Dans l’esprit des albums, les Ogres enchaînent les chansons, qui sont autant de numéros scénographiés et parfois théâtralisés, qui brassent les influences musicales les plus variées, les instruments issus de tous horizons et illustrent la richesse du mélange des cultures.

Avant que ne s’ouvre la grande toile, le public a tout loisir, guidé par Mr Loyal, de visiter la Ménagerie du Son et ses étonnantes machines. Le convoi s’installe une semaine dans chaque ville et sont proposées cinq séances

sur trois jours [600 places en tout public / 400 places assises en scolaires].