Vous avez jusqu’au 3 juin pour visiter l’exposition « Les À côté·e·s » réunissant l’ensemble des projets Orange Rouge de la saison 2021-2022 aura lieu du 13 mai au 3 juin 2023 au sein de l’espace d’exposition Immanence.

Commissaires d’exposition : Corinne Digard et Aurélien Mole

Artistes : Joan Ayrton, Maxence Chevreau, Romain Dumesnil, Raphaël Garnier, Louis Gary, Nicolas Giraud, My-Lan Hoang-Thuy, Aurélie Jacquet et Maude Bouhenic, Jeanne Kamptchouang, Lucie Khahoutian, Pierrick Mouton et Milan Otal, Rafaël Moreno, Constance Nouvel, Clément Rodzielski, Charlotte Seidel, Anna Solal et Morgane Porcheron, Jay Tan, Jocelyn Villemont

Présentation du projet ’Alphasor’ réalisé par Lucie Khahoutian avec les élèves de la classe Ulis du collège Daniel Meyer (Paris 18°)

Crédit photo : Aurélien Mole

Informations pratiques

13.05 - 03.06.2023

Horaires d’ouvertures :

Jeudi - samedi

14h à 18h

et sur rendez-vous