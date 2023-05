Il n’y a plus de terres non cultivées à Haterk en Artsakh, un semis sans précédent a été réalisée

Dans la commune de Haterk de la région de Martakert de la République de l’Artsakh, un semis sans précédent de cultures de printemps a été effectué. Il n’y a plus de terres non cultivées à Haterk. Déclaration à l’Artsakhpress de Vardan Grigoryan, le maire du village de Haterk.

Il a notamment déclaré :

« Des pommes de terre et des tomates, des haricots, des choux, des aubergines, du maïs ont été semés à grande échelle dans des parcelles privées et privées. Les villageois n’ont pas été découragés par les problèmes et les difficultés causés par le blocus, au contraire, ils ont commencé à travailler plus activement avec la terre et passent la plupart de leurs journées dans les champs et les jardins ». Vardan Grigoryan, a par ailleurs affirmé qu’il n’y a presque pas de terres non cultivées dans la commune pour le moment.

Il a informé que l’économie sous serre s’est également développée dans la commune. Le Comité international de la Croix-Rouge a fourni certaines des serres à certains villageois, et les autres les ont construites grâce à leurs propres efforts.



"Au départ, les légumes verts étaient cultivés dans des serres et vendus dans les magasins du village. En raison du manque de carburant, il n’a pas été possible de le livrer à Stepanakert. Et à cette période, on peut déjà voir diverses cultures dans les serres. C’est gratifiant et louable quand les gens cultivent la terre avec beaucoup d’enthousiasme » a indiqué le maire de Haterk.

Selon le chef de la commune, le nombre de têtes de bétail dans le village est important. Ils élèvent principalement des porcs, des moutons, des chèvres et des vaches. L’apiculture continue également à se développer dans le village. Cette année, le nombre de ruches a augmenté.

Evoquant les problèmes causés par le blocus, V. Grigoryan a souligné que le manque de carburant de transport cause certaines difficultés.

"Nos résidents sont des gens déterminés. Nous ne pouvons qu’espérer que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour l’établissement d’une paix décente en Artsakh » a résumé V. Grigoryan, ajoutant avec bonheur que de nouvelles naissances ont été enregistrées dans la communauté cette année. Les enfants de sexe masculin prédominent. Source Artsakhpress

Krikor Amirzayan