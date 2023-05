La partie arménienne a toujours salué les efforts déployés par les États-Unis dans le processus d’établissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans le Caucase du Sud.

Les États-Unis devraient répondre de manière adéquate aux déclarations d’Aliev afin d’empêcher les aspirations au nettoyage ethnique indique dans un communiqué le ministère arménien des Affaires étrangères d’Arménie suite aux déclarations du 30 mai par le Département d’Etat américain.

Le commentaire du MFA indique : "Nous pensons qu’il devrait être évident pour tous nos partenaires que, dans le processus de régulation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la reconnaissance de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de l’autre sur la base de la déclaration d’Alma-Ata, ainsi que la prise en compte des droits et la sécurité de la population du Haut-Karabakh sont essentielles. Comme nous l’avons souligné dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères de la RA du 29 mai, la reconnaissance de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan ne peut être interprétée comme le droit de procéder au nettoyage ethnique et à l’autodétermination contre le peuple du Haut-Karabakh.

Il est impossible de ne pas remarquer que les déclarations faites par le président de l’Azerbaïdjan le 28 mai non seulement n’ont pas offert de solutions dignes aux problèmes susmentionnés, mais contenaient également des menaces claires à la souveraineté et à l’indépendance de la République d’Arménie et au droit du peuple du Haut-Karabakh de vivre en sécurité et dans la dignité dans leur patrie, ce dont le parti arménien a à plusieurs reprises tiré la sonnette d’alarme.

Nous pensons que les États-Unis, sur la base de leurs propres valeurs professées de démocratie et de protection des droits de l’homme et de leur engagement et de leur implication dans l’établissement d’une paix durable dans la région, devraient répondre de manière adéquate à ces déclarations afin d’empêcher la politique expansionniste de les dirigeants azerbaïdjanais envers le territoire souverain de l’Arménie et les aspirations de nettoyage ethnique au Haut-Karabakh ».

Krikor Amirzayan