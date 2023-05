L’Institut Tchobanian dévoile son nouveau site !

Chers tous,

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement du tout nouveau site de l’Institut Tchobanian ! C’est avec une grande joie que nous dévoilons cette plateforme repensée, conçue pour offrir une expérience en ligne agréable à tous nos visiteurs et membres.

Le nouveau site internet de l’Institut Tchobanian est le fruit de mois de travail acharné, de créativité et d’expertise technique. Nous avons voulu créer un espace en ligne moderne, convivial et intuitif, qui reflète notre engagement envers l’excellence et l’innovation dans tous les domaines que nous couvrons.

Qu’est-ce qui rend notre nouveau site si spécial ? Tout d’abord, son design élégant et épuré qui offre une navigation fluide et agréable. Vous trouverez facilement toutes les informations dont vous avez besoin, que ce soit sur nos publications, nos rencontres, nos événements ou nos auteurs.

Nous avons également amélioré l’accessibilité du site pour le rendre disponible sur différentes plateformes et appareils. Que vous utilisiez un ordinateur de bureau, une tablette ou un smartphone, vous pourrez profiter pleinement de toutes les fonctionnalités du site, où que vous soyez.

Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Des chercheurs et experts de l’Institut Tchobanian aux développeurs web talentueux, en passant par notre précieuse communauté, cette réalisation est le résultat d’une collaboration exceptionnelle.

Nous vous invitons donc tous à découvrir le nouveau site internet de l’Institut Tchobanian dès aujourd’hui !

Nous espérons que cette nouvelle plateforme répondra à vos attentes et vous offrira une expérience en ligne enrichissante. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, suggestions ou questions. Votre retour est précieux pour nous permettre de continuer à améliorer et à développer notre site.

Bienvenue sur le nouveau site internet de l’Institut Tchobanian !

Parmi les rubriques du site, l’onglet actualités répertorie les principaux évènements liés à l’Institut et à ses partenaires (UFAR ...), les rencontres marquantes ainsi que divers communiqués ou prises de position en relation avec l’actualité.

Dans le chapitre publications, on trouve bien entendu la collection complètes des revues Europe & Orient depuis près de 20 ans, mais aussi des essais (dont une partie est issue de E&O) et un lien vers le catalogue des ouvrages édités par Sigest.

La partie articles est la plus fournie, donnant la parole à des personnalités et intellectuels sur des thèmes tout à fait diversifiés mais toujours susceptibles de toucher un lectorat intéressé par la question arménienne. La partie archives est remarquablement documentée.

Un site à découvrir sans attendre !