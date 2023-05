Melik Ohanian au Mémorial de la Shoah

Remember , It Was Tomorrow, Melik Ohanian - Mémorial de la Shoah - Photo : Marie Deparis-YAfil - copyright : Melik Ohanian, ADAGP 2023

Dans le cadre de la Nuit Blanche 2023 (3 au 4 juin), le Mémorial de la Shoah invite l’artiste plasticien Melik Ohanian à montrer un ensemble d’œuvres, réunies pour la première fois et dans une configuration inédite, évoquant le génocide des Arméniens.

La proposition s’articule autour de trois œuvres majeures, un documentaire et une projection extérieure, pour rendre hommage à la mémoire de ceux, disparus ou meurtris, dans ce moment tragique de l’Histoire.

Elle est visible dans trois espaces :

* Sur la façade principale du Mémorial de la Shoah : une animation vidéo autour du titre de l’exposition Remember, It Was Tomorrow ՀԻՇԵ ՛Ք, ԴԱ ՎԱՂՆ ԷՐ

* Dans la crypte, trois installations de l’artiste : Concrete Tears — 3451, Pulp Off et Streetlights of Memory — Wood Molds

* A l’auditorium, présentation de Memory, un film documentaire en cours de montage par Melik Ohanian le 3 juin à 18h30, puis projection en continu jusqu’à 2h

Les œuvres de l’exposition seront visibles dans la crypte jusqu’au 25 juin 2023, et de 19h à 2h le 3 juin dans le cadre de la Nuit blanche.

Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l’Asnier – 75004 Paris

Du dimanche au vendredi de 10h à 18h. Nocturne le jeudi jusqu’à 22h

Nuit blanche le 3 juin2023 jusqu’à 2h

Né en 1969 à Lyon, Melik Ohanian est un artiste français, plasticien et vidéaste, vivant entre Paris, Issoudun et l’Arménie, dans le cadre de son projet permanent Datcha Project - Zone of No Production, initié en 2005.

Son travail a remporté plusieurs prix, parmi lesquels le Prix Marcel Duchamp, en 2015, le Lion d’or du Meilleur Pavillon National dans le cadre de l’exposition collective du Pavillon arménien à la 56e édition de la Biennale de Venise, en 2015, et le prix Visarte, en 2019.

Pour en savoir plus : Nuit blanche - Exposition

Commissariat : Marie Deparis-Yafil