« Il est absolument inacceptable de laisser les menaces de l’Azerbaïdjan sans réponse appropriée et forte »

Le ministère des Affaires étrangères de l’Artsakh a publié hier le communiqué suivant pour dénoncer, une fois de plus, les agressions de Bakou et la passivité des instances internationales.

" Le 28 mai 2023, en violation flagrante des normes et principes du droit international, des obligations assumées par la Déclaration trilatérale de novembre 2020, et ignorant la présence des forces russes de maintien de la paix, le président de l’Azerbaïdjan a fait une série de déclarations belliqueuses et provocatrices contre la République d’Artsakh et ses institutions démocratiques, ainsi que la possibilité d’une reprise des hostilités par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh. Le fait que le président azerbaïdjanais ait une fois de plus recouru à des menaces ouvertes et à un chantage pur et simple ne laisse aucun doute sur le fait que l’Azerbaïdjan nie systématiquement la possibilité même de résoudre le conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabakh par le biais de négociations.

Le blocus prolongé, la création de conditions de vie insupportables, le déni du droit à la vie et à la sécurité, les violations systématiques et massives d’autres droits et libertés fondamentaux, la répression et la persécution sont les outils que l’Azerbaïdjan a l’intention d’utiliser contre le peuple de l’Artsakh.

Le blocus, qui dure depuis plus de cinq mois, les attaques armées en cours et les déclarations belliqueuses montrent que l’Azerbaïdjan non seulement ne veut pas renoncer à sa politique de menaces et de violence, mais qu’il la renforce de plus en plus face à l’inaction de la communauté internationale, y compris des médiateurs internationaux impliqués dans le processus de règlement.

Les déclarations des autorités azerbaïdjanaises sur leur prétendue volonté de garantir les droits et la sécurité des Arméniens de l’Artsakh sont un faux récit et un écran de fumée derrière lequel se cache la véritable intention de Bakou de procéder à un nettoyage ethnique dans l’Artsakh. En exigeant de reconnaître l’Artsakh comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, les autorités de ce pays tentent en fait d’obtenir une « licence » pour mener à bien leurs plans criminels en toute impunité.

Les acteurs internationaux doivent cesser de fermer les yeux sur les véritables motifs et objectifs de l’agenda de l’Azerbaïdjan concernant l’Artsakh, dont les composantes diplomatiques et de politique étrangère sont une continuation de la politique de chantage, de coercition et de menace de force en violation de la Charte des Nations Unies, des documents fondateurs de l’OSCE et du Conseil de l’Europe. Ignorer les véritables intentions et les violations des obligations internationales de l’Azerbaïdjan, ainsi que les tentatives des médiateurs internationaux de chercher à être constructifs dans l’agenda ouvertement génocidaire de l’Azerbaïdjan, relève de l’auto-illusion et équivaut à approuver les actions criminelles de Bakou.

Nous considérons qu’il est absolument inacceptable que la communauté internationale, et en premier lieu la Fédération de Russie, dont les forces de maintien de la paix sont stationnées en Artsakh et dont les garanties de sécurité ont permis à des dizaines de milliers de citoyens de l’Artsakh de rentrer chez eux après la guerre de 2020, laisse les menaces de l’Azerbaïdjan de reprendre les opérations militaires contre l’Artsakh sans réponse appropriée et forte.

Nous partons du principe que les médiateurs internationaux, représentés par les pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et l’Union européenne, doivent accorder plus d’attention à la rhétorique belliciste et aux actions illégales de l’Azerbaïdjan, et doivent passer des paroles aux actes pour empêcher la réalisation des plans criminels de l’Azerbaïdjan et démontrer ainsi dans la pratique leur engagement envers les normes et principes fondamentaux du droit international, ainsi que pour garantir les droits de l’homme et la sécurité du peuple de l’Artsakh et établir une paix juste, digne et durable dans la région."