Une paix pour mettre fin à toutes les paix ? Déclaration sur les acteurs internationaux qui parrainent les soi-disant négociations de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

L’Institut Lemkin pour la prévention du génocide fait part de sa profonde inquiétude face à l’aveuglement flagrant des négociateurs internationaux impliqués dans les négociations de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Nous implorons les acteurs internationaux, en particulier le président américain Biden, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken, le président russe Vladimir Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, de reconnaître la menace de génocide à laquelle sont confrontés les Arméniens du Caucase du Sud. Nous les implorons en outre d’examiner attentivement les conséquences de l’ignorance des systèmes d’alerte précoce et des protocoles de prévention du génocide existants en récompensant le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev pour ses menaces à l’encontre de l’Arménie. Récompenser un dictateur qui a publiquement menacé de génocide aura des conséquences catastrophiques à long terme non seulement pour les Arméniens, mais aussi pour la paix et la sécurité internationales.

Ce printemps, nous avons assisté à une intensification, sous l’égide de la communauté internationale, des efforts visant à finaliser un accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Les détails de ces négociations ne sont pas clairs, mais il est clair qu’ils prévoient d’énormes concessions de l’Arménie à l’Azerbaïdjan - comme l’abandon du territoire historiquement arménien d’Artsakh (Nagorno-Karabakh) - avec peu de choses offertes à l’Arménie en échange, si ce n’est des garanties sur le papier des droits légaux déjà existants de l’Arménie : Le respect par l’Azerbaïdjan de la souveraineté de l’Arménie, le retour des prisonniers de guerre arméniens du conflit de 2020 qui sont toujours détenus illégalement par l’Azerbaïdjan, et le partage d’informations sur le lieu où se trouvent les disparus. L’Institut Lemkin craint que les grandes puissances n’utilisent cyniquement les menaces qui pèsent sur la pérennité de l’Arménie comme un bâton pour la forcer à accepter des accords très déséquilibrés. Nous craignons que l’on dise à l’Arménie que soit elle signe cet accord, soit elle devra faire face seule à l’agression azérie et turque. L’apparente hypothèse internationale selon laquelle les menaces azéries et turques prendront fin une fois que l’Arménie aura renoncé à toute revendication sur l’Artsakh est déconcertante. La semaine dernière, le président Aliyev a exigé que les Arméniens de l’Artsakh renoncent à leurs institutions représentatives et que les dirigeants de l’Artsakh « se rendent » aux autorités azerbaïdjanaises, les avertissant que « tout le monde sait que nous avons les capacités nécessaires pour lancer n’importe quel type d’opération dans cette région ». L’Institut Lemkin est particulièrement préoccupé par la menace très réelle de génocide qui n’est pas prise en compte : Ilham Aliyev a menacé à plusieurs reprises la République souveraine d’Arménie (suggérant même que sa capitale, Erevan, est une terre azérie historique) et a fait pression - avec son allié Türkiye - pour un soi-disant « corridor de Zangezur » illégal à travers la province arménienne de Syunik, qui constituerait effectivement une occupation de terres arméniennes et couperait l’Arménie d’un accès terrestre direct à son important partenaire commercial méridional, l’Iran. En raison de ces menaces, auxquelles s’ajoute l’approbation par le régime de Bakou des atrocités horribles et génocidaires commises contre les soldats, les prisonniers de guerre et les civils arméniens pendant les guerres de 2016 et 2020, il n’y a aucune raison de croire que l’Azerbaïdjan respectera un quelconque traité ou que ses ambitions expansionnistes s’arrêteront à l’Artsakh. Le manque de respect de l’Azerbaïdjan pour les normes internationales est flagrant et constant, comme le montre sa violation répétée de l’accord de cessez-le-feu tripartite de 2020 qui a mis fin à la guerre de 2020. Il est impératif que les grandes puissances qui négocient cette paix envisagent leur travail dans le contexte d’une menace génocidaire permanente pesant sur la vie des Arméniens, qui existe dans la région depuis le XIXe siècle et en particulier depuis le génocide arménien de 1915-1923. En raison de la négation active et bien financée du génocide par la Turquie, de sa position géostratégique puissante et de la pression coordonnée qu’elle a exercée sur les gouvernements, les instituts de recherche, les Nations unies, l’OTAN et les ONG, cette menace génocidaire n’a jamais été prise en compte et les mécanismes de justice transitionnelle susceptibles de transformer la dynamique de pouvoir génocidaire actuelle dans la région n’ont pas été mis en œuvre. Étant donné que la Turquie soutient activement l’Azerbaïdjan sur les plans militaire, diplomatique, politique et économique, et que l’Azerbaïdjan a utilisé des techniques de déni similaires, y compris des systèmes de corruption notoires dans le cadre de sa « diplomatie du caviar », ces négociations de paix préparent le terrain à un désastre. Néanmoins, les menaces existentielles très réelles auxquelles sont confrontés les Arméniens sont complètement ignorées par les négociateurs de paix et la presse. Charles Michel, président du Conseil européen, qui a accueilli les discussions entre Aliyev et le président arménien Nikol Pashinyan le 14 mai, a affirmé par la suite que la région contestée du Haut-Karabakh serait reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan. Il a en outre « encouragé l’Azerbaïdjan à s’engager dans l’élaboration d’un programme positif dans le but de garantir les droits et la sécurité de cette population, en étroite coopération avec la communauté internationale » et a ajouté qu’il voyait « la nécessité d’un dialogue transparent et constructif entre Bakou et cette population [les Arméniens de l’Artsakh] ». L’Institut Lemkin se demande comment il est possible pour le gouvernement élu de l’Artsakh, et encore moins pour les 120 000 personnes qui sont illégalement bloquées sur le territoire depuis plus de cinq mois par le régime de Bakou, de négocier avec un homme et un gouvernement qui ont fait de l’anti-arménianisme et du discours de haine génocidaire une politique centrale de leur dictature. Nous rappelons à ces acteurs puissants que leur soutien aux revendications de Bakou sur les terres historiques arméniennes peut être assimilé à une complicité de génocide, puisqu’ils se font les complices du régime actuel de Bakou, qui a supervisé les atrocités génocidaires commises à l’encontre des prisonniers de guerre et des civils arméniens, bafoue régulièrement l’accord de cessez-le-feu de 2020 qui a mis fin à la guerre de 44 jours, retient toujours en otage des prisonniers de guerre arméniens en violation du droit international, bloque illégalement la population de l’Artsakh depuis maintenant cinq mois et lance régulièrement des incursions sur le territoire de la République d’Arménie. Ignorer les menaces génocidaires du régime d’Aliev et de son allié la Turquie est une attitude dangereuse et une trahison de l’humanité. Cela ouvrira très probablement la voie à un second génocide arménien et sonnera le glas des efforts de prévention des génocides après 1945, dont les États-Unis, en particulier, ont fait un élément important de leur politique étrangère. Les intérêts géostratégiques doivent être compris dans le cadre de la prévention des génocides si l’on veut que le monde ait une chance de connaître la paix et la sécurité. L’Institut Lemkin estime que, compte tenu des circonstances, l’autodétermination du peuple d’Artsakh est une forme de prévention du génocide en plus d’un droit reconnu par la Charte des Nations unies et plusieurs traités et déclarations sur les droits de l’homme, qui fait désormais partie du jus cogens international. L’autodétermination est en outre un droit reconnu à tous les peuples soumis à des régimes coloniaux oppressifs. Le droit international implique la responsabilité des États tiers de promouvoir la réalisation et le respect de ce droit. En outre, le peuple d’Artsakh a de solides arguments en faveur de l’autodétermination. La terre et le peuple de l’Artsakh - un territoire historique arménien accordé à l’Azerbaïdjan par l’Union soviétique - n’ont jamais été sous la gouvernance de l’État azerbaïdjanais. Sous le régime soviétique, il avait le statut d’oblast autonome ; dans les années 1980, il a cherché à se séparer de l’Azerbaïdjan conformément à la constitution de l’Union soviétique ; et dans les années 1990, il a mené une guerre douloureuse pour son indépendance après une invasion azerbaïdjanaise. De 1994 à 2020, l’Artsakh a été gouverné comme une nation semi-indépendante et démocratique dans une zone tampon de l’ancien territoire azerbaïdjanais occupé par les forces arméniennes de l’Artsakh. Après la guerre de 44 jours en 2020, les forces azerbaïdjanaises ont pris le contrôle des territoires de cette zone tampon ainsi que de certaines parties de l’Artsakh lui-même. Depuis le 12 décembre 2022, l’Azerbaïdjan bloque illégalement la population de l’Artsakh, qui est composée à plus de 99 % d’Arméniens. La communauté internationale, plutôt que d’exploiter la faiblesse de l’Arménie (elle-même une conséquence à long terme du génocide de 1915-1923), devrait exercer une forte pression sur le régime de Bakou pour qu’il mette fin à ses menaces génocidaires à l’encontre de l’Arménie et des Arméniens. Cette pression doit inclure la reconnaissance du fait que placer les Arméniens de l’Artsakh sous le contrôle du dictateur génocidaire Ilham Aliyev revient à donner au renard tout le poulailler en récompense de son comportement prédateur. Au lieu d’offrir à Aliyev le feu vert pour un génocide, les acteurs internationaux devraient émettre des sanctions ciblées et utiliser d’autres mécanismes pour contenir l’agression de l’Azerbaïdjan et garantir la sécurité des Arméniens dans la région. L’autodétermination de l’Artsakh devrait être décidée immédiatement par des mécanismes internationaux appropriés. À long terme, une commission d’enquête indépendante sur les griefs arméniens et azéris et un processus de justice transitionnelle seront nécessaires pour instaurer une paix durable dans le Caucase du Sud. Mais la priorité immédiate doit être la prévention du génocide contre les Arméniens.

30 mai 2023