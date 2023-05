Un ancien fonctionnaire en fuite impliqué dans une saisie de cocaïne

Les autorités arméniennes chargées de l’application de la loi ont accusé un ancien haut fonctionnaire en fuite d’avoir fait passer en contrebande près d’une tonne de cocaïne qu’elles avaient confisquée au début du mois.

Le 17 mai, le service national de sécurité (NSS) a déclaré que la cocaïne avait été découverte dans des caisses de fruits importés par une société arménienne, Mrgeni, depuis l’Équateur via le Panama, l’Italie et la Géorgie.

Mrgeni, spécialisée dans l’importation de bananes, est largement liée à Mihran Poghosian, l’ancien chef d’un organisme d’État arménien chargé de l’application des actes judiciaires. Il s’est enfui en Russie en 2019, peu avant d’être accusé de détournement de fonds.

Dans un message vidéo diffusé la semaine dernière, Poghosian a affirmé que les employés de Mrgeni avaient trouvé la drogue cachée dans un lot de bananes et qu’ils n’avaient rien à voir avec la contrebande. Il a déclaré avoir personnellement informé le directeur du NSS, Armen Abazian, à ce sujet lors d’un appel téléphonique qui a eu lieu avant l’annonce officielle de la saisie de la drogue.

M. Poghosian a ensuite rendu publique une vidéo qui montrerait la découverte de la cocaïne par des ouvriers dans un entrepôt de Mrgeni à Erevan.

Le NSS a refusé de commenter ses affirmations avant d’annoncer mardi que M. Poghosian, le propriétaire nominal de Mrgeni, Levon Atajanian, le directeur de l’entrepôt, Samvel Galstian, et un autre employé avaient été inculpés de trafic de stupéfiants. Elle a indiqué qu’un procureur supervisant l’enquête avait arrêté Atajanian et Galstian et émis un mandat d’arrêt international à l’encontre de Poghosian.

M. Poghosian, qui était une figure influente de l’ancien gouvernement arménien, n’a pas réagi immédiatement à ces accusations. Les autorités russes ont refusé de l’extrader lorsqu’il a été inculpé pour la première fois en 2019.

Le NSS n’a pas précisé s’il enquêtait également sur l’incapacité des douaniers arméniens à détecter l’énorme quantité de cocaïne introduite en contrebande dans le pays. Certaines personnalités de l’opposition ont émis l’hypothèse que des représentants du gouvernement arménien ou des forces de l’ordre étaient également impliqués dans l’opération de contrebande.

Le NSS a signalé la saisie de la cocaïne un jour après que la police italienne a confisqué 2,7 tonnes de cocaïne « extrêmement pure » destinée, selon elle, à l’Arménie. La cargaison a été trouvée dans des conteneurs réfrigérés de bananes expédiés de l’Équateur vers le port de Gioia Tauro, dans le sud de l’Italie.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200