L’Arménie s’intéresse à la technologie nucléaire américaine

Une équipe de fonctionnaires arméniens se rendra bientôt aux États-Unis pour étudier la possibilité de construire en Arménie une nouvelle centrale nucléaire conçue par les États-Unis, qui remplacerait la centrale vieillissante de Metsamor.

L’unique réacteur de Metsamor, qui produit environ 40 % de l’électricité du pays, est entré en service en 1980 et devrait être déclassé en 2036. Le gouvernement arménien a annoncé en avril 2022 son intention de construire une nouvelle centrale nucléaire d’ici là.

Le directeur général de la société nucléaire russe Rosatom, qui a contribué à la modernisation du réacteur de 420 mégawatts de Metsamor, s’est rendu à Erevan à deux reprises au cours des semaines suivantes pour discuter de cet ambitieux projet avec le Premier ministre Nikol Pachinian.

En mai 2022, le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan ont signé un protocole d’accord sur la « coopération nucléaire stratégique » entre leurs deux pays. Selon une déclaration commune des deux parties, ce document permettra de « renforcer les liens entre nos experts, nos industries et nos chercheurs dans le domaine nucléaire ».

« Dans un certain nombre de pays, dont l’Arménie, nous évaluons la faisabilité de petits réacteurs nucléaires modulaires construits avec la technologie américaine, qui pourraient faciliter une plus grande indépendance énergétique vis-à-vis de la Russie et de la RPC (Chine) », a déclaré Maria Longi, fonctionnaire du département d’État chargée de coordonner l’aide américaine à l’ex-Union soviétique, lors d’une audition devant le Congrès à Washington la semaine dernière.

M. Pachinian a ensuite confirmé que son gouvernement « négociait très activement » avec la Russie, les États-Unis et des « pays tiers » non précisés, au sujet de la construction prévue de la nouvelle centrale. Il a indiqué qu’une délégation du gouvernement arménien se rendrait bientôt aux États-Unis pour examiner de près les petits réacteurs modulaires (SMR) conçus par des entreprises locales. Il a laissé entendre que ces réacteurs pourraient être plus abordables et technologiquement plus réalisables pour l’Arménie que les installations nucléaires conventionnelles construites par la Russie.

« Nos spécialistes estiment que l’installation d’un réacteur [russe] de 1 000 mégawatts dans notre système énergétique est discutable », a déclaré M. Pachinian au Parlement arménien. « Bien entendu, les réacteurs modulaires [moins puissants] soulèvent également des questions, et nous devons déterminer quelle option est la plus avantageuse pour nous d’un point de vue économique. »L’option russe comprend maintenant des centrales nucléaires de 1 000 mégawatts et de 1 200 mégawatts que nous connaissons bien« , a déclaré un autre fonctionnaire au service arménien de RFE/RL mardi. »Mais beaucoup pensent que 1 000 ou 1 200 mégawatts, c’est trop pour notre système, car notre capacité totale [de production d’électricité] est de 1 200 mégawatts.

Les Russes n’offrent pas à l’Arménie la possibilité de construire une centrale SMR, a-t-il ajouté.

Selon Suren Bznuni, un expert arménien en sûreté nucléaire, une centrale nucléaire traditionnelle construite par Rosatom coûte 6 milliards de dollars, une somme qui dépasse le budget annuel du gouvernement arménien. Les petits réacteurs américains utilisant la nouvelle technologie sont beaucoup moins chers.

La société américaine NuScale Power Corp prévoit de construire la première centrale SMR des États-Unis au Laboratoire national de l’Idaho d’ici à 2030. L’installation de démonstration comprendra six réacteurs d’une capacité totale de 462 mégawatts. L’autorité américaine de régulation de l’énergie nucléaire a certifié la conception du réacteur de NuScale en janvier de cette année.

