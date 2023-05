Erevan et Bakou se préparent à de nouvelles discussions sur les liaisons de transport

Le vice-Premier ministre Mher Grigorian a confirmé mardi 30 mai qu’il devait rencontrer ses homologues azerbaïdjanais et russe dans le courant de la semaine pour poursuivre les discussions sur les liaisons de transport entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Cette question était apparemment au centre de la réunion du 25 mai à Moscou entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, organisée par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier a déclaré que les vice-Premiers ministres russe, arménien et azerbaïdjanais essaieront d’aplanir la semaine prochaine les différences « purement techniques » qui subsistent entre Bakou et Erevan.

La principale pierre d’achoppement est le statut des liaisons routières et ferroviaires entre l’Azerbaïdjan et son enclave du Nakhitchevan, qui passeraient par la province arménienne du Siounik. Erevan a exclu tout arrangement qui compromettrait la souveraineté et le contrôle de l’Arménie sur ces liaisons.

« Nous avons dit à maintes reprises qu’il s’agissait de notre ligne rouge », a déclaré M. Grigorian à la presse.

« Nous sommes toujours prêts à discuter des communications de transport, mais nous n’allons pas discuter des corridors [extraterritoriaux] si ce terme présuppose un régime spécial », a-t-il ajouté.

M. Pachinian et M. Aliev se sont ouvertement disputés à ce sujet lors d’un sommet de l’Union économique eurasienne (UEE) qui s’est tenu à Moscou plus tôt dans la journée du 25 mai. M. Pachinian s’est opposé à l’utilisation par M. Aliev du terme « corridor de Zangezur », estimant qu’il va à l’encontre du cessez-le-feu conclu sous l’égide de la Russie, qui a mis fin à la guerre de 2020 dans le Haut-Karabakh, et qu’il équivaut à des revendications territoriales azerbaïdjanaises à l’égard de l’Arménie.

Le mot « corridor » ne constitue pas une revendication sur le territoire de qui que ce soit", a rétorqué M. Aliev.

Lors d’une réunion séparée avec Pachinian qui s’est tenue peu après, Poutine a assuré au dirigeant arménien que Bakou reconnaissait sans équivoque la souveraineté arménienne sur le Siounik et que « toute interprétation double ou triple de tout ce qui concerne le déblocage éventuel des communications de transport est sans fondement ».

M. Grigorian a toutefois laissé entendre que Bakou n’avait toujours pas accepté l’Arménie en ce qui concerne le projet d’autoroute et de chemin de fer vers le Nakhitchevan.

