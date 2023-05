« Visiter l’Azerbaïdjan est un rêve devenu réalité pour moi et mon peuple. » Le président israélien Isaak Herzog a déclaré cela après une longue réunion avec le président azéru Ilham Aliev, rapporte l’APA.

Isaak Herzog a affirmé que « cette visite est d’une grande importance en termes de relations entre les peuples azerbaïdjanais et juif ». Source Tert.am.

Selon I24 News « Le président israélien Isaac Herzog et son épouse Michal sont arrivés mardi matin à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, pour une visite d’État, à l’invitation de son président Ilham Aliev. Ils ont été accueillis à l’aéroport par une haie d’honneur des représentants azéris et par trente enfants de l’école juive Habad Or Avner de Bakou. Ils ont ensuite été accueillis par le vice-Premier ministre d’Azerbaïdjan, le vice-ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Israël et l’ambassadeur de l’État d’Israël en Azerbaïdjan. « L’Azerbaïdjan est un pays musulman à majorité chiite, pourtant l’amour et l’affection entre nos deux nations est un exemple de la façon dont nous pouvons changer le monde », a affirmé le président Herzog.

Krikor Amirzayan