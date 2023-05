Lettre ouverte de VOLT à la Communauté Politique Européenne réunie le 1er juin à Chisinau

Chers membres de la Communauté Politique Européenne

Nous nous adressons à vous, chefs d’État et de gouvernement de 47 pays européens

qui vous réunissez le 1er juin prochain à Chisinau pour la 2e réunion de la

Communauté Politique Européenne (CPE). Cette réunion, organisée dans l’un des pays

les plus pauvres d’Europe, manifeste aux yeux du monde entier votre commune

volonté de faire du continent européen un continent de paix, de démocratie, de

coopération et de solidarité.

Premier parti paneuropéen, présent dans 31 pays européens, Volt partage

entièrement cet objectif et agit à tous les niveaux, du local à l’européen, pour

construire avec tous les citoyens et citoyennes d’Europe un avenir soutenable,

économiquement fort et socialement juste.

La paix et l’état de droit sont les conditions nécessaires, mais aussi la résultante d’une

telle construction et Volt soutient la Communauté Politique Européenne dans la

création de ces conditions de paix à travers le continent.

La 1re réunion de cette Communauté à Prague en octobre dernier avait permis de

réunir autour d’une même table le Président d’Azerbaïdjan et le Premier Ministre

arménien, à l’initiative conjointe du Président de la République française et du

Président du Conseil Européen. Si le dialogue amorcé alors entre les deux

gouvernements se poursuit aujourd’hui, force est de constater que l’Azerbaïdjan

continue à occuper une portion du territoire arménien dans la région de Syunik en

violation du droit international et à exercer un blocus sur le corridor de Latchine, seul

lien terrestre entre la République d’Arménie et le Haut-Karabakh, en violation des

accords de cessez-le-feu et au mépris du droit humanitaire. En privant les 120 000

habitants du Haut-Karabakh d’accès à la nourriture, à l’énergie et aux soins médicaux,

et en entretenant un climat de haine et de violence, l’Azerbaïdjan vise à décourager les

populations arméniennes présentes de tout temps sur ce territoire et à mettre en

œuvre un nettoyage ethnique qui ne dit pas son nom.

L’Europe, qui a reconnu le génocide commis il y a 108 ans par l’Empire Ottoman à

l’encontre de sa population arménienne, et qui a fait il y a 30 ans l’expérience des

guerres et massacres perpétrés au nom d’une politique de nettoyage ethnique, se doit

d’arrêter ce engrenage mortel et d’en éradiquer les causes en proposant un règlement

de paix durable qui garantisse le droit de la communauté arménienne du Haut-Karabakh à l’auto-détermination et à la sécurité, et celui de la République

d’Arménie au respect de ses frontières internationalement reconnues.

Nous invitons la Communauté Politique Européenne, au nom des valeurs européennes

dont elle est porteuse,

● à condamner d’une voix forte les agressions de toute nature de l’Azerbaïdjan à

l’encontre des populations arméniennes,

● à exiger de l’Azerbaïdjan LE libre passage des populations civiles par le corridor

de Latchine, conformément à l’ordonnance rendue par la Cour Internationale de

Justice le 23 février 2023,

● à conditionner la participation de l’Azerbaïdjan à la CPE au respect par son

gouvernement de l’état de droit et des normes démocratiques européennes, et

à son engagement de bonne foi dans des négociations avec les dirigeants

démocratiquement élus de la République d’Arménie et du Haut Karabagh en

vue d’un règlement équitable définitif,

● à se saisir ou à saisir le Conseil de Sécurité des Nations Unis de la question du

statut du Haut-Karabagh et des garanties de sécurité apportées à sa

population, face à l’inaction du Groupe de Minsk de l’OSCE, paralysé du fait de

la Fédération de Russie,

● à apporter tout son soutien à l’initiative prise par l’Union Européenne de

déployer sur le terrain une mission civile de délimitation des frontières entre

l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La réunion de Chisinau doit faire passer un message fort d’unité européenne, de

confiance dans nos valeurs communes et de promotion du dialogue et de la

coopération comme instruments de règlement des conflits.

Sven Franck Anne Chamayou

Co-Président de Volt France Co-Présidente de Volt France