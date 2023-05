La joueuse de tennis arméno-russe Elina Avanesyan a remporté contre Belinda Bencic la 12e raquette du monde au 1er tour de Roland Garros

Elina Avanesyan (20 ans) numéro 134 mondiale, une joueuse de tennis arménienne représentant la Russie, a gagné 6-3, 2-6, 6-4 lundi 29 mai contre la Suissesse Belinda Bencic classée numéro 12 au classement WTA, au premier tour de Roland Garros. Un match qui a duré 2 heures et 21 minutes sur le terrain. Elina Avanesyan a eu six doubles fautes et six balles de break.

Un véritable exploit pour l’arméno-russe dans cette édition 2023 du tournoi de Roland Garros.

Krikor Amirzayan