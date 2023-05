Anaïd Demir présente son livre

la médiathèque de Mouans-Sartoux accueille Anaïd Demir pour son livre « Maison-Mère » samedi 24 juin 2023 à 16h

Anaïd Demir trace le récit littéraire et poétique d’une famille française d’origine arménienne où affleurent les questions d’immigration, d’intégration, de transmission, mais aussi d’enfermement et de déterminisme social, les rapports hommes-femmes, la place des femmes dans une structure clanique, mais aussi les chrétiens d’Orient et ce génocide des arméniens perpétré dans l’empire ottoman de 1915 comme point de départ d’un chaos intérieur. Un retour à la « maison » au sens le plus symbolique du terme, au cœur d’une labyrinthique et étouffante demeure familiale dans laquelle la narratrice se voit contrainte d’emménager après un héritage.

Maison-Mère, est paru aux éditions Plon en 2022.

Qui sont les Arméniens, ce peuple encore méconnu dont les racines remontent six siècles avant Jésus-Christ ? À travers des prénoms, des lieux, des chants et des danses, des coutumes ancestrales, des légendes du Caucase ou d’Anatolie peuplées de héros bibliques, de dieux et de déesses ou de simples troubadours nous apparaît tout un monde.



Dans le jardin de la ludothèque, 1 avenue de Verdun au cœur du village nous pourrons discuter, échanger avec Anaïd Demir qui pour l’occasion sera accompagnée par le musicien Cyril Cianciolo.

Critique d’art et commissaire d’exposition, Anaïd Demir écrit pour des catalogues d’art (musée Picasso, musée des Arts Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, centres d’art…) et a contribué à de nombreux média (le Journal des Arts, Art Newspaper, Beaux-Arts Magazine, Photo, L’Officiel Art, Jalouse, Nova Radio, Direct 8…).

Elle est également auteur de récits ancrés dans le champ de l’art comme Le dernier jour de Jean-Michel Basquiat (2010 éd. Anabet), Joconde intime (éd. Léo Scheer-Laureli 2011).

Médiathèque de Mouans-Sartoux, 201 avenue de Cannes - 04 92 92 43 75

