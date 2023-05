La reddition de l’Artsakh par Pashinyan à l’Azerbaïdjan est nulle et non avenue, Par Harut Sassounian

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a laissé entendre à plusieurs reprises depuis la guerre de l’Artsakh en 2020 que l’Artsakh faisait partie de l’Azerbaïdjan. C’est sa position depuis des années. En tant que journaliste, bien avant d’arriver au pouvoir, il pensait que l’Artsakh était un fardeau pour l’Arménie.

En avril 2022, M. Pashinyan a déclaré au Parlement arménien que la communauté internationale exhortait l’Arménie à abaisser la barre du statut de l’Artsakh. Au début de l’année, un député du parti de M. Pashinyan a fait la déclaration défaitiste suivante : nous ne pouvons pas risquer trois millions d’Arméniens pour 120 000 personnes dans l’Artsakh.

Le 14 mai 2023, le président du Conseil européen Charles Michel a annoncé, après avoir rencontré M. Pashinyan et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bruxelles, que les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan avaient « confirmé leur engagement sans équivoque en faveur de l’intégrité territoriale respective de l’Arménie (29 800 kilomètres carrés) et de l’Azerbaïdjan (86 600 kilomètres carrés) ».

Enfin, lors de sa conférence de presse décousue de 4,5 heures à Erevan le 22 mai 2023, Pashinyan a clairement confirmé que sa reconnaissance du territoire de l’Azerbaïdjan incluait l’Artsakh. C’est le même homme qui s’est tenu devant le peuple de l’Artsakh à Stepanakert, la capitale de l’Artsakh, le 5 août 2019 et a déclaré : « L’Artsakh est l’Arménie, un point c’est tout ! » Il a également entraîné la foule dans des chants de « miyatsoum » ou « unification ». Pour ne rien arranger, M. Pashinyan a également admis que les enclaves (villages anciennement habités par les Azéris et situés à l’intérieur de l’Arménie) n’étaient pas incluses dans les 29 800 kilomètres carrés de l’Arménie.

Après avoir décidé de céder l’Artsakh, Pashinyan a tenté d’expliquer qu’il reconnaissait le territoire de l’Azerbaïdjan, qui inclut l’Artsakh, à condition que l’Azerbaïdjan reconnaisse en retour le territoire de l’Arménie (29 800 kilomètres carrés) et que « les droits et les questions de sécurité du peuple de l’Artsakh doivent être discutés par Bakou et Stepanakert ».

La déclaration de M. Pashinyan pose plusieurs problèmes graves :

1) M. Pashinyan a tort de reconnaître l’Artsakh comme une partie du territoire de l’Azerbaïdjan. Historiquement, l’Artsakh ne fait pas partie de l’Azerbaïdjan. Alors que l’Artsakh fait partie de l’Arménie depuis des milliers d’années, l’Azerbaïdjan existe depuis un peu plus de 100 ans. M. Pashinyan aurait pu reconnaître le territoire de l’Azerbaïdjan sans reconnaître qu’il inclut l’Artsakh.

2) Alors que Pashinyan reconnaît le territoire de l’Azerbaïdjan, le président Aliyev n’a jamais reconnu l’intégrité territoriale de l’Arménie. Au contraire, Aliyev affirme à plusieurs reprises que toute l’Arménie fait partie de l’Azerbaïdjan occidental historique !

3) Pour dissimuler sa reconnaissance erronée de l’Artsakh comme partie de l’Azerbaïdjan, Pashinyan trompe le public arménien en disant qu’il veut défendre les « droits et la sécurité » des Arméniens de l’Artsakh au sein de l’Azerbaïdjan. En réalité, les Arméniens de l’Artsakh ne pourront pas vivre un seul jour sous la domination azerbaïdjanaise. Un exemple de la façon dont l’Azerbaïdjan traite les Arméniens de l’Artsakh est le blocus de six mois du corridor de Lachin, qui prive la population arménienne locale de nourriture et de médicaments. Une fois qu’ils seront passés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, les mauvais traitements qu’ils subiront ne feront qu’empirer.

4) Pashinyan continue de faire miroiter une carotte aux Arméniens de l’Artsakh en disant qu’il cherche à obtenir des « garanties internationales » pour assurer leur bien-être sous le régime azéri. Au cours de sa conférence de presse, M. Pashinyan a affirmé qu’il comptait « non seulement sur les pressions de la communauté internationale, mais aussi sur des négociations constructives avec l’Azerbaïdjan et sur le dialogue institutionnel Bakou-Stepanakert ». Aucune garantie internationale ne peut assurer le bien-être des Artsakhtsis sous la domination brutale de l’Azerbaïdjan. Aliyev ignorera toutes les pressions extérieures, puisqu’il déclare fréquemment : « peu importe ce que dit la communauté internationale, je ferai ce que je veux ».

5) Pashinyan jette les Artsakhtsis en pâture en leur disant de faire leurs propres arrangements avec l’Azerbaïdjan. Il se lave les mains des Artsakhtsis qui sont des citoyens arméniens ! Sans le soutien de l’Arménie, comment le minuscule Artsakh peut-il lutter contre le Goliath qu’est l’Azerbaïdjan ? Si l’Arménie ne défend pas les droits de ses propres citoyens en Artsakh, comment Pashinyan peut-il s’attendre à ce que d’autres garantissent leur sécurité ?

6) Pashinyan ne viole pas seulement les intérêts de l’Arménie et de l’Artsakh, mais aussi la décision antérieure du Parlement arménien. Légalement, Pashinyan n’a pas le droit de céder l’Artsakh à l’Azerbaïdjan. Il n’est pas propriétaire de l’Artsakh. Il n’a pas non plus l’approbation du Parlement ou de la Cour constitutionnelle.

7) Alors que Pashinyan risque imprudemment la vie des Arméniens de l’Artsakh en projetant de les placer sous la domination azerbaïdjanaise, il reconnaît ironiquement que l’Azerbaïdjan poursuit une politique de « nettoyage ethnique et de génocide » à l’encontre du peuple de l’Artsakh.

8) Malgré toutes les indications qu’il joue avec le feu, Pashinyan est déterminé à signer un traité de paix avec un ennemi brutal qui a l’intention de découper les Arméniens en morceaux, et non de faire la paix.

9) Les concessions de Pashinyan à l’Azerbaïdjan ont encouragé le président Aliyev, une semaine plus tard, à formuler de nouvelles exigences et à menacer à la fois l’Arménie et l’Artsakh.

C’est ce qui arrive lorsqu’une personne inexpérimentée, incompétente et vaincue comme Pashinyan dirige un pays et refuse de démissionner.

Pashinyan devrait savoir que, quel que soit le papier vide de sens qu’il signe avec l’Azerbaïdjan, cédant l’Artsakh et « faisant la paix » avec l’Azerbaïdjan, le peuple arménien considère ses décisions illégales comme nulles et non avenues et les rejette catégoriquement. Dès qu’un nouveau gouvernement nationaliste prendra le pouvoir en Arménie, il annulera et renversera dès le premier jour toutes les décisions défaitistes et anti-arméniennes de Pashinyan.

Ce n’est pas seulement mon opinion. Au cours de la semaine dernière, plusieurs grandes institutions arméniennes d’Arménie, d’Artsakh et de la diaspora ont publié des déclarations condamnant l’inacceptable abandon de l’Artsakh par Pashinyan. La liste comprend le Catholicos de tous les Arméniens Karekin II, le Catholicos de la Grande Maison de Cilicie Aram I, l’Armenian Missionary Association of America, la Fédération révolutionnaire arménienne, le Parti libéral démocratique arménien, l’Armenian General Benevolent Union, les 33 membres de la résolution unanime du Parlement de l’Artsakh, et des dizaines d’autres organisations arméniennes !

La population arménienne devrait former un front commun contre Pashinyan, rassembler 100 000 Arméniens ou plus devant son bureau à Erevan et exiger sa démission immédiate. Si une telle démonstration de force conjointe et massive n’est pas organisée, Pashinyan restera en poste jusqu’à ce qu’il détruise à la fois l’Artsakh et l’Arménie !

Harut Sassounian

Éditeur, The California Courier

www.TheCaliforniaCourier.com