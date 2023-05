Les désaccords avec les partenaires dans la construction du corridor Nord-Sud sont en cours de résolution

Après le début des travaux sur le tronçon routier allant de Sisian à Kajaran, qui fait partie du corridor international de transport Nord-Sud (ITC), des désaccords sont apparus avec les partenaires donateurs internationaux sur certaines questions, qui sont maintenant en train d’être résolues, a déclaré lundi le ministre arménien de l’Administration territoriale et de l’Infrastructure, Gnel Sanosyan.

« Cela ralentit les travaux. Cependant, alors que le processus est en cours, nous avons réussi à organiser un appel d’offres pour le tronçon Kajaran - Agarak. Nous le finaliserons dans les prochains jours, et l’entreprise gagnante sera annoncée », a déclaré le ministre aux journalistes à l’Assemblée nationale.

Il a ajouté que le ministère était prêt à lancer un appel d’offres pour la construction du tunnel de Kajaran.

Selon lui, la construction de la route Shamb - Ltsen est terminée. Les travaux sur la route Tatev-Lotsen sont également presque terminés.

Le corridor de transport international nord-sud est un élément du cadre de transport en Eurasie. Il est relié à la majorité des corridors de transport latitudinaux utilisés pour le transport international de marchandises dans le cadre de la communication euro-asiatique.

Le rôle du CTI Nord-Sud s’accroît considérablement dans le contexte de la formation d’une nouvelle logistique et du rétablissement des chaînes de transport et de logistique internationales après les chocs de la pandémie de COVID-19.

Offrant les distances de transport de fret les plus courtes entre les pays de l’Union économique eurasienne et l’Asie du Sud, l’Afrique de l’Est et le Moyen-Orient, l’ITC Nord-Sud permet à la logistique de choisir l’un des trois itinéraires de livraison (occidental, oriental, transcaspien), chacun d’entre eux disposant de réserves de capacité.

Avec ARKA