Quid des deux soldats arméniens enlevés par l’Azerbaïdjan ?

Deux soldats arméniens ont été capturés par les forces azerbaïdjanaises vendredi en fin de journée dans ce que le ministère arménien de la défense a décrit ce week-end comme une incursion transfrontalière.

Le ministère a déclaré que les soldats, Harutiun Hovakimian et Karen Ghazarian, étaient tombés dans une embuscade et avaient été « kidnappés » après avoir livré de l’eau et de la nourriture aux unités de l’armée arménienne qui gardaient la frontière avec l’Azerbaïdjan. Elle a publié des photographies de leur camion militaire abandonné, retrouvé dans une zone boisée de la province de Syunik, dans le sud-est du pays.

La partie azerbaïdjanaise a affirmé que Hovakimian et Ghazarian avaient été faits prisonniers lors d’une attaque de sabotage contre un avant-poste de l’armée azerbaïdjanaise. Elle s’est empressée de porter une série d’accusations criminelles, y compris de « terrorisme », contre les militaires.

Le ministère de la défense d’Erevan a rejeté cette allégation en la qualifiant de « désinformation ». Il a déclaré que le fait qu’un fusil d’assaut appartenant à l’un des soldats ait été retrouvé à l’intérieur du camion prouve seulement qu’ils n’ont pas pu mener d’attaques armées sur le territoire azerbaïdjanais.

La mère de Hovakimian a déclaré au service arménien de RFE/RL que ce soldat contractuel de 34 ans s’occupait depuis des années de l’approvisionnement en nourriture des troupes qui occupaient les postes frontaliers arméniens dans la réserve forestière de Shikahogh, à Syunik.

« Il faisait toujours des allers-retours par cette route », a-t-elle déclaré. "Il la connaît très bien et n’aurait pas pu s’en écarter d’un pouce.

Le gouvernement arménien a demandé à la Cour européenne des droits de l’homme d’ordonner aux autorités azerbaïdjanaises de fournir des informations urgentes sur l’état de santé et les conditions de détention des soldats. La Cour de Strasbourg n’avait pas encore statué sur cette demande lundi après-midi.

Hovakimian et Ghazarian ont été capturés plus d’un mois après que deux soldats azerbaïdjanais aient été détenus en Arménie. Bakou a déclaré qu’ils s’étaient égarés en territoire arménien depuis l’enclave du Nakhitchevan en raison d’un épais brouillard et a exigé leur libération.

L’un des conscrits azerbaïdjanais a été accusé du meurtre d’un habitant de Syunik un jour avant sa détention. L’autre a été condamné à 11,5 ans de prison par un tribunal arménien le 8 mai.